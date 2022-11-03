民進黨台北市長候選人陳時中原本仇恨值居高不下，但近日在黨主席、總統蔡英文連續站台加持下，民調數字有所爬升，蔡英文與經濟部長王美花更先後在輔選時說願進陳時中小內閣。國民黨台北市議員候選人李彥秀今(3日)在臉書批，蔡英文執政下斷了八個邦交國，王美花的保證也沒兌現承諾，根本請鬼拿藥單。而陳時中對此竟得意忘形說「還要再多考慮」，李彥秀吐嘈：「還沒當選就在想小內閣？陳時中還是閉嘴好了！」

李彥秀表示，仇恨值始終居高不下的陳時中，在蔻蔻事件後民調跌到谷底，只要陳時中一開口就是「噴票」。最近顯然有高人指點，陳時中安靜了好一陣子，根據TVBS最新民調，陳時中的支持度爬升了5個百分點。看到民調爬升，陳時中與民進黨又開始得意忘形，胡言亂語了。

她指出，陳時中昨天(2日)在內湖廟口開講，王美花到場支持並表示，未來陳時中當選後願意進入陳時中的市府小內閣；陳時中開心自爆，「昨天蔡英文已經來應徵青年局局長跟國際局局長，但還要再多考慮。」當然，懂的人，都知道這是選舉的「垃圾話」。但是，陳時中民調才爬升一點，就開始做夢小內閣，請蔡英文、王美花入閣，更是「請鬼拿藥單」。

李彥秀強調，蔡英文執政下斷了八個邦交國，國際組織（包括WHO）無法參加，房價飆漲24.7％，年輕人苦不堪言，這樣的斷交總統、高房價總統，想來北市當青年局局長跟國際局局長！而王美花曾保證「台灣不缺電」，還要跟企業家對賭雞排，到現在都還沒兌現承諾；要台灣人民吞萊豬，(與美國的)貿易協定卻是空話一句，這樣的黃牛部長想要來市府小內閣？

「難道民進黨真的看不起台北市民的智慧？還是囂張到得意忘形？」李彥秀痛批：良心建議陳時中，還是繼續閉嘴好了，否則你就是最強大的「噴票機器」！