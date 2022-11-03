防疫政策鬆綁，陸委會今日發布新聞稿，宣布11月7日起開放港澳地區團客來台觀光，觀光局亦配合同步自11月7日起開放旅行業組團赴港澳地區旅遊及接待來台旅遊團體，惟中國大陸地區仍持續暫停組團前往旅遊及接待來台觀光團體。

另為共同維護國內社區安全及保障旅遊安全，觀光局籲請旅行業從業人員及導遊、領隊應熟悉「旅行業辦理出入境團體旅遊操作指引」，並於辦理出入境旅遊團時確實依旅行業相關法令及遵照公布之指引辦理。