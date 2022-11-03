前幾天，北韓與俄羅斯的鐵路運輸重新運作，北韓向俄羅斯購買燃料以及糧食，那麼，北韓支付俄羅斯什麼? 很可能是彈藥。星期三，白宮指責北韓正在供應砲彈給俄羅斯，顯然成了支持俄羅斯入侵烏克蘭的幫兇。

美聯社報導，在戰爭的8個月後，俄羅斯消耗了極大量的彈藥，現在他們似乎找到新的砲彈供應源，就是北韓。白宮發言人柯比(John Kirby)表示，北韓正秘密的、迂迴的向俄羅斯運送大量砲彈。

柯比表示，北韓「透過迂迴的手段，看起來像把貨物送往中東或北非國家，但實際上是向俄羅斯提供彈藥，但我們仍在對此進行監控，以確定是否真的收到。」

柯比沒有說明北韓提供的砲彈數量，也沒說北韓與俄羅斯具體的運輸方式，只說「這些額外的彈藥不會改變戰爭的進程」，理由是西方提供烏克蘭的支援更為精良。

北韓是少數承認烏東獨立的國家，可以說他們在烏克蘭衝突上進一步與俄羅斯結盟。並且表示願意派遣建築工人，幫助重建烏克蘭東部的俄羅斯佔領區。