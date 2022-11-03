「護國神山」台積電近日包機將外派工程師送至美國鳳凰城，其中一位副理最近分享心得，感嘆同職等比美國籍同事少、加班適用台灣法律，「我奴我創奇蹟」。許多網友看了之後，也紛紛感嘆「比外勞還慘」；不過也有網友認為，其實外派員工本來就適用台灣法律，是原PO自己沒搞清楚狀況。

原PO在Dcard發文表示，機上空姐特地送上烙有台積電英文縮寫「tsmc」的麵包，讓她決定分享6點感想。1、薪資是機密規定不准說，但同職等美國人的薪資要高上許多，加上一堆津貼後才差不多相等；2、台積電包機被吹捧成護國神機，但部分半導體不管哪個職位都能坐商務艙，「神山菁英的我們要感謝公司給的不分艙等三件行李」；3、外派或派任該給多少加給？美金匯率一直升，但她是台幣計價，如今等於薪水貶值。

原PO提到，4、握上公司補助出租車的方向盤，感謝有公司讓我們有車開不需要在沙漠奔走；5、加班費用台灣法律規定，說好的美式工作原來是美籍權利，我奴我創奇蹟；6、由於都用英語溝通，「我得了不用錢的英語訓練！感激公司，但能不能讓台廠的各單位也國際起來？」

對此，許多網友紛紛回應，「好慘，原來不適用美國法律，聽起來比外勞還慘」、「有歐美日等國的國籍之後，誰會回台灣這鬼島，老闆整天壓榨員工，房價高到嚇死人，台北一間房的價位在美國非市區可以買一棟房，而台灣非市區妳也不會想買，能跑就跑共勉之」、「快點拿到美國籍然後跟台灣說再見，不然這裡真的鬼島」。

不過也有人持反面意見，「雖然奴但還是要搞清楚狀況啊…這位副理…被外派過去本來就是算原公司員工，自然是台灣法律約束公司…如果今天妳被外派到越南，難道薪水跟加班費要比照越南人？妳根本沒創造奇蹟，只是妳沒認清自己是台灣外派不是美國當地聘僱的事實，妳當地聘僱才是被美國勞工法律保護員工啊！」建議原PO若想享受美國待遇，可以直接辭職在美國尋找當地職缺。