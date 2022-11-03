中央銀行標售1,400億元364天期定存單，得標加權平均利率1.274％，創歷史新高，較上月的1.259％，上揚1.5個基本點（1個基本點是0.01個百分點）。

根據央行公布的364天期定存單標售結果，吸引2,613.35億元資金進場搶標，投標金額倍數為1.87倍，得標比率53.57％，得標加權平均利率再走高。

銀行資金調度主管表示，央行繼3月及6月各升息1碼（0.25個百分點）及半碼後，9月再升半碼，貨幣政策緊縮不變，加上聯準會（Fed）這次連四次升3碼，Fed主席鮑爾鷹氣未減，預料央行12月也將再升息半碼，投標資金面對利率正常化風險延續，進場投標態度續保守。

銀行資金調度主管預期，目前市場預估12月Fed至少還會再升息2碼，且明年第一季繼續升，我央行第四季年終理事會，如無意外也將再升息，代表後續364天期定存單得標利率，應是易升難降。

央行在2010年4月開始標售364天期定存單，提供銀行過剩資金去化管道，標售金額1,000億元。2014年2月提高到1,200億元，2015年3月再增至1,300億元、同年6月二度上調為1,500億元，及2016年2月加碼為1,600億元，2017年5月又提高至1,700億元，2022年6月首度調降至1,400億元。