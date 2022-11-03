深田晃司近日來台宣傳新片《還有愛的日子》。（海鵬影業提供）

深田晃司出席金馬影展開幕酒會時，巧遇主席李屏賓。（海鵬影業提供）

日本導演深田晃司近日抵台宣傳新片《還有愛的日子》，是他第3度來台、第2次出席金馬影展，今（3日）現身媒體茶敘，他表示，雖然大家都還是戴著口罩，「不過昨天看了開幕片後，有開始感受到影展的氛圍了，很開心」，而他為期3天的金馬之旅最愛的食物居然是全家的肉鬆御飯糰，「超好吃，我回國前要再買一些來吃，日本的便利商店都沒賣，真的好希望可以引進」。

《還有愛的日子》邀來木村文乃、永山絢斗等人演出，深田表示，所有演員都是透過試鏡徵選才確定的，「日本試鏡比例偏少，但我認為這種方次去判斷演員是否適合這個角色還是最公平，希望徵選文化能做起來」，他也不忘抨擊日本演藝圈長年的霸凌、欺凌問題，「試鏡是讓製作方、演員互相認識彼此的場合，如果沒有這種制度，就只能從餐會等地方認識演員，那麼選角權力集中在導演跟製作人手上，這不是個健康的環境」。

接著被問到拍攝時如何防範肢體接觸的危險，深田說：「電影業界欺凌的主因是『勞動關係』，導演會因為想要演員有更好的表現，在身體、心靈上去壓迫他們。」他認為演員也只是單純的人，都有極限，「可是這樣的指導方式在日本滿常見，必須避免才對，不在緊張且身心受到壓迫的氛圍去演出」，希望可以打造一個讓演員都安心、不會有壓迫感的拍攝環境。

《還有愛的日子》是他在20年多年前以坂本龍一前妻、音樂家矢野顯子的歌曲〈Love Life〉為靈感而發想的作品，提到該曲中1句歌詞「無論我們分離多遠，都能繼續相愛」，讓他在疫情期間更多有感，「發現其實不一定指的是男女之間的愛情，有可能是家人」，深田相當難忘該片在釜山影展放映期間，有位韓國聾啞人士看完後感動不已，透露自己在日本有位戀人，也因為疫情已經3年無法見面，直呼「看完以後有種被救贖的感覺」，讓他發現原來對於某些人來說是這樣的存在意義，「我覺得很開心」。

當被問到最喜歡的台灣導演，深田毫不思索說「I love侯孝賢」，而他上周剛獲頒東京國際影展「黑澤明獎」，並和台灣導演蔡明亮進行對談，是否有想要合作的台灣演員？深田表示「前陣子剛好看了很多蔡導的作品，對他的固定班底李康生印象很深刻」，並稱自己拍電影都是一部一部去想，之後會怎麼樣發展也不知道，不過他很享受跟不同的演員及劇組合作擦出各式各樣的火花，很期待未來能夠有機會可以交流一下。《還有愛的日子》將於12月2日在台上映。