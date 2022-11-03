桃園永豐雲豹職業籃球隊2日舉行記者會，以「園力豹發」WE “GUTS” BALLS特有種的姿態重新出發，專屬啦啦隊電豹女新球季更主打「豹美女團」形象，要創造場上新「嬌」點。電豹女以嶄新火辣造型亮麗登場，除了上一球季人氣美眉儀諪、Wendy、小楓、諺諺、語萱、吉拿、筱緹、安汝之外，日前透過徵選加入5位新血，要給球迷更香、更甜、更辣的視覺豹擊2.0升級版！

上季和球隊同時成軍的「電豹女」啦啦隊，主打「美式休閒風格」，甜美又帶點性感，廣受球迷喜愛，本季則以2.0升級版「豹美女團」全新出發，桃園永豐雲豹啦啦隊電豹女總監豆芽說：「電豹女不再只作為籃球賽啦啦隊應援，我們以女團規格打造電豹女，全方位培養美眉們進階優質實力派偶像，將陸續接下代言、綜藝、商演活動，未來也計畫發行單曲。」

歷經3個月時間，球團聘請專業設計師，打造全新表演服裝、妝髮造型，呈現團隊一致性。新制服的部分，聘請Luxy boyz設計師總監周暐傑操刀，以紫、金兩色為主，結合電能、光與金屬元素打造前衛感，並幫美眉們量身打造繞脖款及交叉款兩款造型上衣，以不同型態凸顯美眉們姣好身材曲線。

舞蹈方面則以「打破啦啦隊既定想像框架」為方向，一口氣聘請多位舞蹈老師，每位老師各自擅長不同舞風。其中，在Youtuber界高人氣舞蹈老師福福幫電豹女打造全新風格舞蹈，福福擅長Vogue舞風，在舞蹈中多以複雜的手部動作展現肢體性感，讓美眉們化身Voguing diva。另外也請到知名街舞老師小艾來編舞，讓電豹女呈現多元舞蹈表演，帶給球迷不一樣的觀賽體驗。

電豹女2.0豹美升級版將在11月19日、11月20日兩天於雲豹主場國立體育大學綜合體育館，以嶄新型態與球迷、粉絲們見面，將帶給大家性感火辣、魅力激升的視覺饗宴。