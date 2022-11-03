2022九合一大選逼近，各候選人爭相發表政見闡述自身理念與未來目標，爭取選民支持，高市議員候選人蘇致榮與同選區「對手」、高市議員黃捷一同享用鳳山傳統美食，並共同身穿棒球衣，針對高雄市體育政策交換各自看法及意見，希望未來一同進入議會，為民眾爭取更好的體育環境及發展。

蘇致榮提到，他22歲擔任壘球國家隊員至今，想起代表台灣出國比賽的首場登板，連遠在觀眾席的教練都清楚看見他的雙手在發抖，換場時還被隊友們虧爆，至今畫面仍歷歷在目，他身為體育人為國征戰多年，非常了解目前台灣運動發展還要加強的面相所在。

蘇致榮表示，他在擔任高雄市長陳其邁祕書期間，為了爭取高雄的運動發展基金與闡述未來體育發展計畫，他與運動發展局長侯尊堯多次北上至中央協調，也獲得中央大力支持，目前高雄的休閒場域與運動環境也正逐年優化當中。

蘇致榮與黃捷聊到台鋼雄鷹的重磅加盟一事，雙方不約而同露出開心的笑容，蘇致榮也趁機挖洞詢問黃捷「台鋼雄鷹落腳高雄，未來會支持哪一隊？」身為中信兄弟象忠實粉絲的黃捷表示，「中信兄弟、台綱獵鷹都支持，所以他只好把球衣修縫改成雙色球衣」

蘇致榮感謝高市府大力支持並重視高雄市的體育發展計畫。而黃捷則期勉能與蘇致榮一起當選下屆議員，共同在議會打拚，為高雄的運動發展規畫與各級棒球深耕、經營給予最大得助力。