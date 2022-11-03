首家獲准開辦保經代通路遠距投保。全球人壽宣布，繼去年開辦直營業務通路遠距投保，3日再獲金管會同意開辦保經代通路遠距投保，成為壽險公司第一家落地，亦是首家獲准可辦理境外遠距投保，並讓14歲以下無身份證未成年人亦可遠距投保，真正落實投保零距零。

全球人壽今年開始試辦保經代及境外遠距投保，四個月期間成功受理逾5,000保單，境外投保遍及四大洲，包括中國大陸、美國、澳洲、日本、泰國、荷蘭、新加坡、羅馬尼亞等，都有保戶成功透過遠距視訊完成投保，有不少是海外留學或工作者，可利用科技享受零距離的投保及保障。

全球人壽去年10月是首批獲准辦理自家業務通路遠距投保的壽險公司之一，至今已累積超過萬名保戶透過遠距投保，今年試辦保經代通路及直營業務通路新功能，如境外被保險人透過GPS定位，與要保人、業務人員視訊同框完成投保；未成年無身份證者，則可用印有照片的護照或健保卡替代，五步驟即可完成境內外遠距投保。

金融科技蓬勃發展，各家公司都積極研發試辦，要搶占新世代與數位原住民的商機，金管會亦預估今年金融業投資金融科技經費，將成長97％，金融科技發展成顯學，而保險業發展最多的就是遠距投保，解決後疫情時代，保戶想要零接觸的投保方式。

全球人壽指出其首件境外投保案例，是媽媽檢視全家醫療保障缺口時，遠在澳洲留學的大兒子無法辦理告知及取得書面同意，無法完成投保，後來是透過全球人壽直屬業務通路，協助媽媽透過遠距投保，媽媽、遠在澳洲的兒子與業務員三人同框，完成投保。

另一案例是某位父親看疫情仍無法完全消彌，想替在大陸工作的兒子加買醫療險，但兒子無法回台，遲遲無法完成投保，最後也是利用全球人壽的遠距投保，讓爸爸、大陸的兒子及全球人壽業務員三人視訊同框，30分鐘即完成醫療險投保，也讓父親能更放心。