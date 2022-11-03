行政院經貿談判辦公室晚間表示，台美將於11月8日至9日就「台美21世紀貿易倡議」在美國舉行會議，我方將由經濟部、財政部、法務部、國發會、農委會防檢局、行政院法規會及經貿談判辦公室等單位派員參加。

行政院經貿談判辦公室說明，從今（2022）年6月1日台美雙方宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」後，相關進展良好，包括6月底召開首次會議，並於8月18日宣布正式啟動協商談判及公布談判架構及內容。

在國內準備工作方面，行政院經貿談判辦公室指出，為促進我在談判上取得最佳利益，我方各相關單位均有充分準備，包括跨部會協商、與產業界溝通、以及向專家學者請益等，亦透過製作圖卡及「公共政策網路參與平台」與社會大眾溝通。未來此類溝通仍會持續進行。

未來談判工作將會緊鑼密鼓舉行，我方雖不預設任何時間表，但台美雙方均有極高的合作意願，相信能夠儘速獲致豐碩成果。我方並期盼透過本次會議及後續談判，能幫助台灣建立公正且具競爭力的投資及貿易環境、協助業者出口降低營運成本，及促進中小企業擴展國際市場。