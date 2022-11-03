身高179公分的名模富永愛，17歲參加日本少女雜誌的模特大賽出道，18歲毅然選擇定居巴黎，經過無數甄選，19歲總算踏上巴黎時裝週舞台，高挑身形和東方面孔，立刻成為伸展台上亮眼的存在，她2004年與廚師結婚，2005生下兒子，4年過後就離婚，近日她曬出與兒子富永章胤的15年前合照，容貌幾乎沒變，讓網友驚訝她的超強凍齡術。

40歲的日本超模富永愛身高179公分，擔任過許多時尚品牌的模特兒，她近日曬出照片，表示過去曾和兒子在2007年拍攝服裝品牌廣告，不過已經是15年前的事情了，照片中她和兒子頭戴毛帽，兒子穿著條紋毛衣，一臉呆萌的看向遠處，富永愛將兒子背在身後，看起來相當溫馨，沒想到15年後她與兒子再度拍攝該服裝品牌的廣告，兩人分別穿上彩色條紋的洋裝和上衣，重溫當年的美好時光。

15年前富永愛25歲拍攝廣告，如今已經40歲和當年的照片對比竟然沒有任何變化，似乎還更漂亮了，超強凍齡術讓網友嘆為觀止，許多人留言：「富永愛過去到現在都沒變，似乎現在更年輕了」、「我很驚訝這15年完全沒有變化」、「兒子長大後也很可愛」、「富永愛是暫停生長了嗎」、「15年前曾經看過那個廣告，把兒子當小豬背太可愛了」、「跟兒子合照的富永愛感覺特別溫柔」、「過去是母子的感覺，現在看起來像姊弟」。