ILLUME TAIPEI 茹曦酒店-尊爵雙人房。（ 茹曦酒店提供）

台北小巨蛋商圈最耀眼的亮點ILLUME TAIPEI茹曦酒店於11月3日晚間盛大舉辦品牌成立典禮暨酒會，由ILLUME TAIPEI茹曦酒店業主代表柯雷蒙先生、台北市長柯文哲先生、仙妮蕾德國際姜穎人資長、雲品國際盛治仁董事長、以及雲朗觀光集團張倚蘭副總經理，共同啟動光柱，點亮酒店。

ILLUME TAIPEI茹曦酒店業主代表柯雷蒙先生表示，ILLUME TAIPEI茹曦酒店品牌的命名，緣自於整個酒店的空間環境，都能感受到大自然的光線，白天有明亮讓人感到愉快有活力的陽光，晚上有迷人的星光夜色，全新的品牌希望能帶給旅客們明亮、茹沐晨曦的愉悅之旅。酒店整體的空間、客房、餐廳、宴會廳目前都已完成優化，而從11月開始，酒店的餐飲部分正式委託雲品國際君品Collection經營，雲品國際董事長盛治仁表示，希望透過君品Collection的餐飲優勢，以米其林的專業與熱忱，為酒店賓客提供更優質的餐飲與宴會會議服務，ILLUME TAIPEI茹曦酒店也從此刻起，正式邁向閃耀的全新里程。

ILLUME TAIPEI茹曦酒店選擇在2022 ITF台北國際旅展開展前一天，舉辦品牌成立典禮暨酒會，11月4日至11月7日首度在2022 ITF台北國際旅展亮相，詳細內容請見官網。