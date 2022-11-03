新竹縣新埔鎮傳出一名鎮民代表候選人，將多筆現金交由樁腳們，以1人1000元現金向其宗親買票，查賄團隊3日一早搜索相關涉案人住所，並拘提、傳喚涉案者，將候選人、樁腳等20多人帶回偵訊。
查賄團隊初步調查，該名候選人在1到2個月前，試圖以大筆現金交由樁腳，以1人1000元方式交友樁腳宗親，尋求選區民眾支持。新竹地檢署3日清晨指揮新埔分局、新竹縣調查站以及新竹縣專勤隊，除執行搜索涉案人住處，並將候選人、樁腳等20多人帶回，目前仍偵訊中。
新竹縣新埔鎮傳出一名鎮民代表候選人，將多筆現金交由樁腳們，以1人1000元現金向其宗親買票，查賄團隊3日一早搜索相關涉案人住所，並拘提、傳喚涉案者，將候選人、樁腳等20多人帶回偵訊。
查賄團隊初步調查，該名候選人在1到2個月前，試圖以大筆現金交由樁腳，以1人1000元方式交友樁腳宗親，尋求選區民眾支持。新竹地檢署3日清晨指揮新埔分局、新竹縣調查站以及新竹縣專勤隊，除執行搜索涉案人住處，並將候選人、樁腳等20多人帶回，目前仍偵訊中。
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