距離九合一選舉不到1個月，國民黨採區域聯防策略，將重兵放在北台灣，以北北基桃為「火車頭」，盼炒熱選情。前民進黨立委沈富雄認為，基隆市長、桃園市長選情，民進黨比較劣勢。

沈富雄今(3日)在廣播節目《POP撞新聞》中表示，基隆、桃園目前是藍綠對決。基隆不分上下，他沒辦法預測；桃園是國民黨桃園市長候選人張善政領先一點點，因為大家不能忽略桃園市長鄭文燦潛在的助選力道。不過，他也認為，基隆、桃園選情，民進黨比較劣勢。

沈富雄接著指出，國民黨造勢，是從基隆、台北、新北到桃園聯手起來，而且他們的號碼是「1126國政宜安」，這樣聯合拉抬對謝國樑是有幫助的。

沈富雄認為，新竹市長選戰剛開始是有棄保，「棄藍保白」，部分成功讓民眾黨高虹安暫時領先，但是事情發生以後，處理不夠乾淨、不夠快，現在有一點反棄保。但是藍的出手也沒辦法讓自己當選，恐怕會幫了綠的當選。國民黨林耕仁其實沒那麼差，他一直被壓著，打得很委屈，可能是因為他的對照組高虹安，跟他在每一個面都是相反的。