長聖（6712）營運持續高歌，10月營收以5,910萬元，連六個月創新高，累計前十個月合併營收已突破5億元，超越去年全年，交出年增51％佳績。董事長劉銖淇3日指出，目前細胞治療排程已達明年第二季，內部也積極啟授權與技轉，挹注未來營運新動能。

劉銖淇表示，細胞治療已逐漸成為癌症與再生醫療的趨勢，未來5～10年內有很大的成長力道，預期隨著再生醫療法修法，細胞治療將從自體細胞走向異體細胞，其三大優勢為細胞可隨取即用、成本降低、以及可從年輕人身上取得細胞，細胞活性相對較佳。

長聖透過旗下技術平台開發出臍帶間質幹細胞UMSC01，主要是治療急性心肌梗塞、急性缺血性腦中風、重症新冠肺炎與多發性硬化症等四大適應症，進度最快的急性心肌梗塞今年會展開二期臨床試驗，預計需要三年時間完成。

另外，多發性硬化症已獲美國食品暨藥物管理局（FDA）同意Phase I/IIa臨床試驗、CAR001 （CAR-T）治療實體癌預計明年第1季向美國FDA申請 Phase I/IIa臨床試驗。

劉銖淇表示，長聖持續投入異體細胞新藥研究應用於癌症與急重症治療，拓展新藥布局，搶進再生醫療商機。目前臍帶間質幹細胞UMSC01與CAR-T異體細胞治療都有國際業者來尋求授權與技轉，內部預計UMSC01二期完成後再技轉，並在美國完成三期臨床，CAR-T則規劃一期將完成時再授權。

劉銖淇表示，台灣一年癌症病患大約有4萬人，現在病人對細胞治療接受度加，醫療技術也正在增加當中，公司三廠已建置完成，培養箱有比較多，明年度的服務量能會再增加。

截至目前為止，病患採用超過500人及經衛福部核定105件免疫癌症治療案件中，長聖占有35件(統計至今年9月14日止，占所有核定項目32％)，市佔率第一，主要動能來自病人對細胞治療之療效的正向回饋與肯定，加上新項目加入，今年預估可收納200-300位病患使用。