大立高分子（4716）子公司大立晶材，3日獲准進駐南科高雄園區，將投資6,000萬元，研發生產液晶材料，國家科學及技術委員會科學園區審議會3日也核准英立達科技，投資南科台南園區1,250萬元，提供園區半導體及光電產業設備零組件的設計開發及技術服務。

南科管理局3日表示，國科會科學園區審議會3日召開第3次會議，核准大立高分子子公司大立晶材、以及英立達科技，分別投資南科高雄園區和南科台南園區。

該局說，大立晶材公司將在南科高雄園區投資6,000萬元，研發生產液晶材料，產品主要應用於電視、電腦、手機、穿戴式裝置、車載、醫療設備及國防等領域。

大立晶材公司產品技術為母公司大立高分子授權與技轉，利用獨家專利技術單晶添加於混晶配方，能製造生產與德國、日本公司同等品質的液晶材料，目標希望能供應、滿足台灣國內面板廠市場需求。

大立晶材公司目前除了積極進行產品專利布局外，並同步與學術單位洽談合作開發，公司進駐南科高雄園區後，將就近服務台灣本土面板廠液晶材料需求的供應，並協助解決各面板廠回饋問題，將有助於園區光電產業之發展。

至於英立達科技公司則將投資1,250萬元，進駐南科台南園區，提供園區半導體及光電產業設備零組件的設計開發及技術服務。

南科管理局表示，英立達公司創立於2015年，致力於開發及引進先進材料、設備和技術，替客戶快速解決產線所面臨的問題，提供全新設計改良方案，提高產品良率、增加產能，改善零組件的生命週期，以及易於檢修等優勢。

英立達公司研發的真空泵浦節能閥方案，在業界廣為使用，已獲得國內半導體及光電產業的客戶採用，目前逐步布局新加坡、香港和歐美等國家，未來進駐南科台南園區後，可就近提供園區內半導體和光電產業客戶技術服務，滿足客戶在關鍵時刻的緊急需求。