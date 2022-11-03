《天空之城》精美預售套票。（甲上提供）

成立於1985年的吉卜力工作室，次年首部以吉卜力工作室為名公開上映的動畫長片就是《天空之城》，由宮﨑駿導演所創作的原作、監督、分鏡和腳本，高畑勳擔任監製，上映後在全世界引起迴響，被紐約時報譽為「跨越年齡的精緻絕美」，也奠定了宮﨑駿動畫大師的地位。該片也將首度在台大銀幕推出35週年數位紀念版，片商甲上娛樂今（3日）發布最新紀念版海報，巴魯和希達2人用魔法石漂浮在空中，背景還有扮演關鍵角色的飛船和海賊團，色彩鮮豔活潑，瞬間把觀眾拉進童年的時空隧道裡。

有趣的是，片中為男主角「巴魯」配音的田中真弓，是日本配音界相當資深的女性聲優，她曾為多部著名動漫配音，包括《中華一番》中的小當家。田中真弓最廣為人知的配音角色就是《航海王》中的魯夫，而這緣分竟源自《天空之城》，原來在《航海王》電視動畫即將推出時，漫畫作者尾田榮一郎想到《天空之城》中的巴魯，覺得巴魯的聲音極為適合魯夫，因此才找上田中真弓擔任這重責大任，也讓她成為魯夫的代言人20幾年。田中真弓曾在為《天空之城》的巴魯配音時說：「我才不會當海賊！」結果卻在為《航海王》的魯夫配音時高聲大喊著：「我要成為海賊王！」這樣相隔十幾年的巧妙插曲，也讓動漫迷們津津樂道。

《天空之城》35週年數位紀念版將於本月25日在台上映，這次也特別和Pinkoi合作推出復古票卡收藏雙人套票，內含2張電影交換券和2張復古紀念票卡，票卡由吉卜力工作室監製審核，有「飛行石相遇款」以及「巨神兵款」2款，不但是全球獨家、台灣限定款的設計，背面更有《天空之城》於1986年在日本首映的紀念日期。此外，威秀影城更為《天空之城》的上映量身打造TITAN SCREEN和MUCROWN二場饗宴，邀請到台灣樂壇頂尖音樂家「風動室內樂團」，以23人管樂團編制於巨幕影廳內現場演奏經典動畫配樂，聯手打造「音樂╳電影」盛宴。