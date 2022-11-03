保健食品品牌「美神契約」與華納兄弟消費品部合作推出飛天小女警全新包裝。

美神契約與飛天小女警攜手，飛天小女警的三個角色，花花、泡泡、毛毛各自擁有超能力，象徵美神契約的產品，透過營養補充，讓一般人在日常生活中也能更有精神或是體力面對工作的挑戰。

美神契約表示，飛天小女警是七、八年級生童年的共同回憶，也是很多年輕女性小時候的英雄人物，飛天小女警代表正義跟英雄人物，她們的形象跟美神契約理念相同，也是自己非常喜歡的卡通人物。