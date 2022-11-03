北投大地酒店「環遊世界下午茶」，可吃到豐盛的多款鹹甜點。(北投大地酒店提供)

北投大地酒店展場限定人氣夯品「招牌剁椒魚頭」。(北投大地酒店提供)

大地酒店網美必拍超高書牆，是酒店內的人氣景點。(北投大地酒店提供)

JR東日本大飯店台北展場限定，自助餐券快閃優惠999元，每天限量200張。(JR東日本大飯店提供)

JR東日本大飯店15至20人共食的巨無霸佛跳牆年菜，非常豐盛。(JR東日本大飯店提供)

11月7日就是立冬，氣溫漸冷，不少人喜歡泡湯，感受泡在溫泉裡通體舒暢的感覺。北投大地酒店祭出下殺58折的大地湯氛券，一套6張原價10800元，展場特惠6300元。憑1張湯氛券即可享受原價1800元的雪景大眾風呂；2張湯氛券則可使用浪漫獨立湯屋120分鐘，原價3500元；3張湯氛券可兌換Gaia SPA 60分鐘香氛護理療程、芳療室內個人泡湯30分鐘，原價則要花上4400元。每購買一套加贈4至9月平日大眾風呂券1張。

此外，大地酒店展場限定商品，每天都有不一樣的驚喜，讓民眾挖寶。旅展第一天，打頭陣的是「環遊世界下午茶券」，「環遊世界下午茶」品項豐富，包括了雙人份的馬卡龍、水果塔、可頌、捲餅等，多款甜鹹點讓味蕾品嚐來自各國的風味，舌尖遊走了法國、紐約、印度、日本多國，用美食環遊世界。平日雙人份午茶券原價1280元加1成，展場優惠1099元，相當於78折。其他還包括熱銷NO.1並蟬聯兩屆「500盤」得獎的「招牌剁椒魚頭」、平日湯屋加「環遊世界下午茶券」、冬季必吃的「麻油雞酒飯」輪番上陣，經典人氣商品通通76折起，每日限量50份。

大地酒店除了下午茶走美顏系，曾經在網路引起不小討論度的超高書牆，更是網美最愛必拍景點。來自四面八方的書櫃，高度頂到天花板，一整個超氣派，質感加分。民眾買券泡湯、享受美顏下午茶，還可以爽拍網美照刷IG，CP值爆棚。

JR東日本大飯店台北的「鉑麗安」全日餐廳，以異國風味與日本東北的經典料理受到歡迎，原價每人要1480元加1成，旅展現場推出自助餐券快閃優惠999元，已含服務費，等於每張免千元就可痛快吃BUFFET。業者透露：「自助餐券快閃優惠999元，每天有2個場次釋出100張，每場限量50名，每位限購2張，每天限量200張。」五星大飯店的自助餐每張不到千元即可入手，等於現賺629元。此外，「鉑麗安」平日午晚餐自助餐券」雙人券2500元、單人券買5送2，旅展特惠價8000元。

除了吃到飽餐券，凱華樓中華料理推出早鳥優惠開運年菜，其中榮獲電子媒體2022年度評比為銀賞，原價19888元的「聚寶盆福氣年菜」，優惠價17888元，18公斤巨無霸佛跳牆適合15到20人分享；也有適合6人小家庭的闔家歡年菜組合，原價9999元，早鳥優惠8888元；想嚐鮮的人可訂購6人份的發財佛跳牆，早鳥優惠2580元。