《她有話要說》講述MeToo運動背後，激發人心的故事。（UIP提供）

《她有話要說》劇照。（UIP提供）

由布萊德彼特監製，給女性最大勇氣的電影《她有話要說》（She Said），即將在台上映。由二度入圍奧斯卡金像獎女演員的凱莉墨里根，以及柔依卡珊分別飾演女記者梅根圖伊與茱蒂坎特，她們聯手撰寫了這個世代最重要的一篇報導，進而引發＃MeToo運動 （＃我也是 反性侵運動），不但揭發了好萊塢數十年來默許的性侵真相，也永遠改變了美國文化。

2017年10月5日，《紐約時報》調查記者梅根圖伊和茱蒂坎特刊登了一則震驚娛樂圈，並在全美引起迴響的頭條新聞：哈維溫斯坦支付和解金解決性騷擾指控長達數十年。好萊塢大亨哈維溫斯坦長期以來一直是電影圈赫赫有名的權勢大老，身為六屆奧斯卡最佳影片獎得主、佳片製片人，他手握巨大影響力，足以輕易成就或摧毀一個演員的職業生涯。根據梅根圖伊和茱蒂坎特的報導，多年來他利用這樣的影響力騷擾或脅迫女性進行性接觸。

在字字審慎斟酌的3321字報導中，兩位記者詳細描述了長達30年從未揭露的不軌行為控訴。透過對溫斯坦現任、前任僱員和電影從業人員的採訪，以及這位話題人物旗下在好萊塢長佔主導地位的兩家公司，米拉麥克斯影業和溫斯坦影業的法律紀錄、往來電郵和內部文件，她們的報導完整記錄一切，她們的調查結果無懈可擊；憑藉她們頑強的堅持，以及眾多倖存當事人和消息人士的勇敢挺身而出，真相終於成功揭露。

對於《她有話要說》的演員來說，有機會參與這部片的重要性，超越了飾演角色本身，飾演茱蒂坎特的柔依卡珊表示：「對我來說最有意義的就是看著茱蒂和梅根這兩個女人費盡心思，以鋼鐵般的標準鍛造出一篇無懈可擊且無人能質疑的報導，來力挺那些被她們說服而站出來的女性，看著這一切是怎麼一點一滴、咬牙堅持建立起來，看著當事人挺身而出的勇敢，這一切對我來說意義非凡。」

成就這個故事集結了所有人的勇氣，讓飾演梅根圖伊的凱莉墨里根深受感動，「看到女人如此英勇無畏強權真的很令人動容，這部電影充滿了許多英雄時刻，也因此成就一個值得傳誦的故事。」

《她有話要說》證明了調查報導難以衡量的重要性，描述了記者和編輯不屈不撓追求真相的過程，彰顯了當事人和受害者的勇氣，是一個鼓舞人心的真實故事。將於11月18日全台戲院上映。

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