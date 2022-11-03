黃子佼、Lulu（黃路梓茵）今年以《婚禮歌手》獲頒綜藝節目主持人獎，節目傳出正在籌備第3季，黃子佼今（3日）出席活動表示看報導才得知消息，難掩開心說：「這個節目對我來說也是代表作，對Lulu來說也是一個很棒的合作舞台。」並感謝金鐘獎品審肯定，讓原本欲收攤的節目「起死回生」。

黃子佼表示《婚禮歌手》最大挑戰是「如何騙新人」，前2季歌手有隱藏任務，什麼招數都用過，再來第3季的話，報名的新人心中會有很多預設，「要怎麼騙將是製作單位很大的難題」，所以該如何製造驚喜，像在鬥智。

而黃子佼曾說有下一季的話，想在節目中補辦婚禮，他今天坦言還沒跟老婆孟耿如討論此事，因為她正為副業焦頭爛額，「她員工突然要離職，最慘她下禮拜還要站櫃。這2天她每天都睡不好，我也不敢跟她提這件事，先不要吵她，先讓她解決那邊的事情。」

他說夫妻倆都有在社群發文徵才，仍找不到人，老婆還問他可以站櫃嗎？他稱10幾年前開餐廳時，曾幫客人點過菜，其實很享受做服務業，只是不懂老婆的香氛產品，「我是建議還是她自己去。」

此外，女兒玉米幾個月前背部長了蒙古斑，所幸2、3個月就消失，他與孟耿如身為新手爸媽面對接踵而來的「功課」，難免擔心又緊張，黃子佼建議要多諮詢過來人，才能冷靜應對，還笑說Janet日前從美國傳幾張小孩吃東西髒兮兮的照片，說「蒙古斑沒事啊，接下來你會遇到這種」，讓他崩潰回她：「不要再恐嚇我了。」