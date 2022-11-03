針對民進黨桃園市長候選人鄭運鵬宣稱台積電1奈米製程新廠將落腳桃園龍潭，行政院長蘇貞昌也配合此說法為選舉造勢，國民黨桃園市長候選人張善政嚴正呼籲，不要輕率對外發表訊息，喧賓奪主消費台積電。臉書粉專「政客爽」也發文怒批，世界各國像德國、像新加坡，希望引進台積電，面對媒體都打死不會去透露，民進黨卻為了選舉亂放消息打擊護國神山，如同協助三星擊敗台積電，是有多希望台灣輸給韓國？

張善政指出，如果蘇貞昌、鄭運鵬講的是真的，他們草率的發言不僅在干擾台積電的營運佈局，更有可能讓台積電來桃園設廠橫生枝節，熟悉半導體產業的人都知道，台積電跟韓國三星電子，在3奈米以下製程，由FinFET架構轉換到GAA架構的關鍵時期，雙方競爭非常激烈。台積電為何對量產1奈米的規劃諱莫如深？因為對手一旦知悉其設廠時程，就會投入更多資源，在重要供應鏈、關鍵技術以及客戶端加速卡位，阻擋台積電的進程。

「其次，要小心不要讓此事破局、鄉親失望。」張善政強調，桃園人當然希望台積電新廠落地龍潭。但鄭運鵬為了搶救自己選情，將此事公開。許多其他希望台積電設廠的城市，勢必會提供更優渥的條件與補貼來爭取目前唯一被宣布的1奈米新廠。這難道不會為台積電新廠落地龍潭製造變數？爭取台積電設廠，過程越保密，越有可能成功。

張善政指出，國際上有意爭取台積電設廠的城市，無不保密到家。近期傳出台積電有意至德國德勒斯登、新加坡設立新廠，國際媒體去詢問當地政府，得到的回應都是：政府不會就企業未公布且未確認的投資案發表意見。這才是專業的作法。「要保護台積電，不要消費台積電！」

「當年張善政協助台積電設廠擊敗三星，今年民進黨想協助三星擊敗台積電！」政客爽痛批，蘇貞昌跟鄭運鵬不斷在媒體面前曝光台積電即將要開始進行1奈米製程，為了選舉打擊護國神山，會不會太扯？世界各國像德國、像新加坡，希望引進台積電，面對媒體都打死不會去透露，我們民進黨卻像白癡一樣到處宣傳，請問你們是有多希望台灣輸給韓國？誤國誤了幾年了，這麼離譜的錯誤都可以犯下，讓你們慘敗是剛好而已。