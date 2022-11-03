受惠於智慧門鈴與智慧家用安控產品等AI影像產品出貨暢旺，群光（2385）第三季毛利率、營益率、獲利都創下歷史次高，稅後純益達21.25億元，EPS為2.97元，前三季稅後純益來到56.18億元，EPS達7.88元。雖然第四季營收將受淡季影響，法人認為群光全年營收、獲利都能創歷史新高，並可望挑戰賺一個股本。

筆電市況不佳，鍵盤、影像模組需求都大受影響，不過在智慧門鈴、家用智慧安控裝置等AI影像產品代工訂單暢旺下，群光第三季營收每個月營收都突破百億元大關，經濟規模因而放大，加上亞洲貨幣匯率走勢助陣，群光第三季毛利率來到18.8％，高於市場預期，OPM則來到10.2％，毛利率與營益率雙雙創下歷史次高紀錄，而且毛利率與營益率的季增、年增幅度都超過1個百分點。

群光第三季稅後純益以21.25億元寫下單季歷史次高，比上一季成長19％、年增33％，EPS為2.97元，前三季稅後純益為56.18億元，比去年同期成長25％，EPS為7.88元。

面對第四季與明年首季，群光表示在季節性因素影響下，第四季營收將比第三季下滑，而受到農曆年假與傳統淡季影響，明年第一季營收將進一步下滑。

法人則預期，群光第四季營收可能比第三季下滑高個位數百分比、也就是季減8～10％左右，不過今年全年營收破千億元應該沒有問題，而且，在新台幣兌美元持續走弱下，毛利率有機會與第三季的高點不相上下，將帶動群光全年朝向賺滿一個股本邁進。

另外，AI影像產品訂單暢旺，對貢獻影像產品營收貢獻度已經上升至56％，第三季對整體營收貢獻度也已經上升至15～20％之間，同時也讓群光泰國廠一期已經接近滿載，群光3日董事會追加泰國廠二期廠房興建工程預算，建築工程預算由16.9億泰銖、增加至約為19.5億泰銖（折合新台幣約14.4億元）。群光表示，泰國二期廠房將在11月開始興建，預計明年底完工、後年投產，二期廠房規劃產能與一期差不多，相當於後年投產後群光泰國產能將朝倍增邁進，二期滿載後對群光營收貢獻度最高可達4成。