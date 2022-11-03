後疫情時代，隨著民眾生活習慣的改變，數位金融科技日益重要，生活場景中的應用已無所不在。富邦金控暨子公司長期致力於企業永續經營，積極實踐ESG四大策略之「數位」策略，為客戶打造安全、創新、便捷的數位金融服務體驗，本次工商時報所舉辦的第二屆「數位金融獎」，富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券共獲頒三項金質獎、四項優質獎等七項大獎，肯定富邦落實數位金融服務的理念與成果。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽以人為本，積極實踐公平待客與普惠金融，矢志為客戶創造更大價值。秉持「正向力量 豐富生命」的品牌理念，透過多元通路策略，擴散客戶服務接觸「點」、商品與服務雙「線」精進，同時導入保險科技應用的全「面」開展，「點線面」同時出擊，持續提高保險服務可及性並推出符合客戶需求的商品，協助客戶拓展人生的高度與廣度。本次榮獲工商時報數位金融獎「數位資訊安全獎-金質獎」及「數位創新獎-優質獎」雙項榮耀，正是高度肯定富邦人壽落實保險科技，完美結合數位科技與用戶核心需求，為客戶打造「有感」數位金融服務體驗。

富邦人壽秉持ESG企業永續發展理念，發揮金融保險專業整合保險科技，持續推出創新商品及服務，延展服務觸角，例如疫情期間迅速推出「視訊投保」；落實公平待客原則，聚焦銀髮高齡與弱勢族群持續優化各項服務；打造多元互動場景，如推出「Fun group 放個鹿APP」、「虛擬保險館平台」、「人生保障檢測+」等多個數位服務平台，以銜接保險斷點；並提供如FBFLi客群關係聯繫系統、線上保單健檢等多元數位工具，打造專業、高效的業務服務團隊。同時，不斷精進資訊安全治理與防護能力，以國際規格優化資訊安全、營運持續管理系統，並完善風險管理、個資防護等各項機制，展現對客戶權益之重視。

為確保客戶資產安全，台北富邦銀行積極建構資安防護機制，不僅設置資安長及資訊安全專責單位，從組織層級完備資安制度，並透過創新研發的警示系統，強化事先預警機制，全面提升資安韌性及防禦偵測能力。北富銀並建置「風控智能儀表板」，有效整合風險管理關鍵資訊，迅速掌握海內外各類放款資產品質、風險情況、警示客戶等，透過此一交互式金融安全暨風險管理平台，將內外部數據視覺化，提升銀行授信風險安全控管，持續以數位化增進貸後管理效率與早期預警制度，深獲專業評審肯定，今年再度蟬聯「數位資訊安全獎-金質獎」。

此外，在數位創新上，北富銀協助臺北市政府打造的「智慧支付平台pay.taipei」並結合「台北通」，提供市民零接觸、低成本的一站式公共費用支付服務。以及針對傳統貿易融資的資訊透明度不足，北富銀創新開發「區塊鏈金融交易平台」，讓各參與方可將貿易環節中產生的交易資訊上傳平台，並可對資訊進行驗證，提升交易過程中資訊透明度與作業效率。不管是面向廣大市民，亦或是企業客戶，北富銀都致力於以金融創新之精神，為客戶提供更優化的服務體驗，於本次的「數位金融獎」中獲得「數位創新獎-優質獎」的肯定。

面對後疫情時代的數位轉型，富邦產險透過「行動業務APP」，讓業務員不受時間、地域的限制，即時服務客戶，提供包括含報價、投保、線上親簽、繳費等一條龍的數位服務；同時，無紙化的新形態投保服務，亦為環境保護盡一份心力。富邦產險更運用RPA（Robotic Process Automation）模擬員工在電腦系統中的各項操作，將日常營運中重複性高且有規則的電腦作業，或是系統整合程度較高的流程，以自動化系統輔助人力，提升同仁工作效率，進而達到人力轉型，截至2022年5月，已導入逾70項專案開發，並透過流程自動化，平均可減少一個月2,800小時以上的人工作業時間，加速作業效率與敏捷度。

數位時代的資訊安全防範亦不可少，富邦產險透過內部各項應變機制管理及健全的備份原則等，強化系統安全防護，精實整體的資安韌性。為客戶打造創新與便捷的數位金融服務體驗，富邦產險完整整合虛實服務流程，並嚴密管理資訊安全風險，讓富邦產險於本次工商時報數位金融獎中勇奪「數位資訊安全獎-優質獎」及「數位業務優化獎-優質獎」兩大獎項，充分肯定富邦產險落實數位金融服務的理念與成果。

隨著證券電子交易比重超過8成，證券商的首要任務之一就是築起完善的資安控管防護牆，富邦證券為此自2018年起設立資安專責單位並持續制定各項規範及監控防護作業，在資安防護採「縱深防禦框架」之防禦機制並落實資安檢測及弱點修補；定期進行資安攻防及營運演練以確保營運持續，並維持資安管理系統ISO 27001國際認證之有效性。

同時為達到資安情資共享以充實快速應變能力，特別與富邦金控各子公司成立聯防小組，該小組曾於2021年獲得金管會「2021金融DEFENSE資安攻防大賽─團隊合作獎」。本次富邦證券再度獲得工商時報數位金融獎之「數位資訊安全獎-金質獎」肯定，凸顯富邦證券對資安工作的用心投入及展現守護客戶交易安全的初心，深獲各界肯定。