全球首富穆斯克終於入主推特，但他大動作啟動改造工程，除了高層大換血及裁員，還要修改內容審查和隱私權機制甚至收費。鑑於推特易主後前景不明，已有廣告巨頭建議客戶，暫停在推特投放廣告。

廣告巨頭埃培智集團（Interpublic Group）曝光的電郵內容指出:「當前情勢混亂且難以預測，這樣的環境使不良且危險的行為猖獗，此時此刻，我們沒有自信說，推特對品牌而言是安全之地。」

消息人士透露，另一廣告巨頭Havas Media也建議客戶，暫停在美國推特投放廣告，主要是憂心推特監控內容的能力。

內情人士指出，穆斯克開始和廣告業主管高層會面，努力想安撫化解他們對推特未來走向的疑慮，他也願意直接面對廣告客戶。

穆斯克2019年曾推文表達他對廣告的反感，但從單純用戶搖身成推特的實際經營者後，如今他承受避免與廣告主疏遠的壓力，畢竟他們貢獻推特九成營收。2021年推特全年營收50.8億美元，廣告收入就占了89％。

穆斯克上周完成440億美元收購推特正式入主後，他向廣告主承諾，不會讓這個社群媒體，變成發言都不必承擔後果的「免費地獄」（free-for-all hellscape）。

穆斯克入主推特後隨即展開一連串變革，第一步就出重手開除執行長在內的高層四巨頭，自己出任推特CEO，他還解散推特董事會，目前他是唯一董事。此外消息人士爆料，為了削減推特成本，穆斯克打算裁員3,700人，約占推特總人力的一半。

除了節流穆斯克還想開源，他日前就放風聲，要向有藍勾勾身分認證的帳戶Twitter Blue，每月收取8美元。據美媒3日引述消息報導披露，這項收費措施最快下周就上路。

穆斯克3日在推特發迷因圖，以8美元星巴克飲品喝30分鐘，對比8美元的推特藍勾勾身分認證

能用30天。