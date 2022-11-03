《併桌食堂》多次來台併桌，還曾介紹過高雄傳說中的巨大刨冰。（國興衛視提供）

日本實境節目《併桌食堂》由日本搞笑諧星組合「千鳥」主持，每集都會邀請藝人到各地旅遊，介紹景點，並邀請當地居民一起併桌聊天，共餐互動，發掘城鎮的有趣和魅力之處，還會針對募集而來的情報，派出節目特派員，實際走訪當地解開真相，而2位主持人會在節目攝影棚裡觀看外景影片，如果有任何預料之外的突發狀況，或是爆笑有趣的畫面，主持人會隨時喊暫停，按下桌上的「請等一下！按鈕」，針對影片進行討論與搞笑吐槽，在不斷等一下的情況下把影片看完，開播以來，不斷產生新的笑料，在日本各大平台上架，長居點閱率前10名。

本周最新一集將邀請到性感女演員杉本彩前往四國愛媛縣尋找當地特產，進行併桌之旅，杉本彩甫一出場就被主持人千鳥吐槽：「這不是會出外景的人物啦！應該是要出現在賣珠寶，或是包包購物頻道的人吧！」更直言：「節目竟然發這麼大咖的人來！」甚至還大吐杉本彩的沙啞嗓音為菸酒嗓，笑翻眾人，主持人千鳥觀察不斷散發費洛蒙的杉本彩與當地人共餐時發生的化學反應，無例外地不斷按下「請等一下！按鈕」，甚至直接吐槽導演拍的外景VCR，當著導演的面直說導演拍的影片太混，每當「請等一下！」的聲音在攝影棚裡迴盪，就會爆發出陣陣笑聲。

節目還遠派好幾位藝人到訪台灣，發現只有在地人知道連旅遊指南中都沒介紹的台灣魅力角落，接連好幾集造訪台灣從北到南的有趣景點，有到台北龍口與當地人併桌吃飯，探訪台灣女僕咖啡廳，華西街喝蛇酒，基隆廟口吃小吃，跑到新北市十八王公廟拍攝，以及被稱為「台灣築地」的富基漁港，還去走訪高雄龍虎塔，體驗台灣風味的早餐和理髮，介紹台灣各地的特色，也讓千鳥在觀看時，時而誇讚，時而爆笑吐槽。《併桌食堂》每週五晚間10點半在國興衛視首播，每周日晚間10點重播。