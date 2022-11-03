2022候你歸來，許厝港濕地賞鳥節也設置許厝港濕地特展，邀民眾共同探索豐富野鳥、濕地生態。（海管處提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市許厝港溼地為候鳥大規模南遷休息站，每年秋季起總湧進不少賞鳥人潮。桃市府海岸管理工程處11月5日起將舉辦2022候你歸來許厝港溼地賞鳥節，今年與國巨洋傘文創園區合作，連3個周末推出系列活動，現場還有水鳥造型打卡點、Q版候鳥DIY、溼地照片特展及賞鳥迷必參加的免費生態解說等。

許厝港溼地占地961公頃，為北台灣最大海岸型溼地，擁有豐富原始生態，每年秋冬大量水鳥現蹤，包括黑面琵鷺、黑嘴鷗、小燕鷗與唐白鷺等，被評為重要野鳥棲地。海管處指出，每年10月中旬到隔年2月底，北方候鳥為避冬遷徒至南邊溫暖地區，許厝港濕地是過程中重要中繼站。

海管處說明，市府2020年以挖填平衡生態工法成功復育增加22公頃濕地面積，讓水鳥有更好的覓食與棲息環境，成為水鳥濕地樂園，鳥種觀察紀錄截至去年底已高達241種，水鳥到訪數量平均達1萬隻，較復育前成長2.3倍。

許厝港溼地賞鳥節將於11月5日至20日登場，連3周六日在許厝港溼地賞鳥亭與國巨洋傘文創園區都有趣味活動，現場設有水鳥造型打卡點，展出許厝港溼地珍貴照片，另推出繪本說故事課程，手作冬候鳥娃娃、彩繪候鳥主題傘、彩繪候鳥手提袋等DIY體驗。

海管處也規畫水鳥知識闖關遊戲，讓民眾邊學邊玩，並邀請桃園市野鳥學會進行賞鳥解說，民眾可免費報名參加，學習正確賞鳥方式，透過望遠鏡觀察候鳥真實樣貌，讓大眾更認識許厝港溼地生態及候鳥保育的特色與價值。

海管處表示，盼透過賞鳥節展現市府與民間企業、環保團體合作守護許厝港溼地、保護水鳥及發展地方創生的成果，也讓更多民眾見證溼地歷史變遷，加強行銷推廣水鳥溼地生態環境教育。