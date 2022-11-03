鼓山分局正後方有個1939年、二戰日治時期建造的「鼓山洞」，美麗島事件導火線「鼓山事件」就發生在隧道內。（袁庭堯攝）

鼓山洞旁藏有另一條同時期建造、40公尺長的秘密隧道，無人知曉80多年，直到新分局重新規劃腹地，才重見天日。（袁庭堯攝）

高雄鼓山分局舊建物歷經2年10個月拆除、重建，3日風光揭牌啟用。鼓山分局所在地是1979年美麗島事件的歷史核心，隨著新建物的落成，後方原本封鎖、不見天日的祕密隧道也曝光，當年警總拷問大批罪犯的殘酷拘留室完整保留，再現世人眼前。

新鼓山分局位於五福四路底，拆除重建斥資4.83億元，2019年9月起開拆，重建後為地上7層、地下2層的辦公廳舍。外觀以藍色為基底、以警鴿翅膀造型，代表「海洋城市、展翅高飛」意象。

副市長林欽榮表示，鼓山分局採「高雄厝」綠建築設計，屋頂有綠化、太陽光電設計，陽台也有立體綠化。辦公、訓練健身、生活起居空間完整，還設置節能減廢及現代智能化管理系統，獲得2020國家卓越建設獎最佳規劃設計類優質獎及第27屆中華建築金石獎肯定。

隧道中段特地設有一處「拘留室」，就是1947年228事件時、警總專門訊問拷打人犯的祕地，格局完整保存迄今。（袁庭堯攝）

隧道中為了保持充足的氧氣，每隔一段距離的頂端都埋有陶製的透氣孔，相當罕見。（袁庭堯攝）

鼓山分局後方的「民防管制中心」（現人員已撤離）入口，當年許多罪犯從這裡被送入鼓山洞移審，再從隧道上方出口再移送至壽山南警部偵訊，留下許多「只進不出」的悲慘故事。（袁庭堯攝）

「民防管制中心」大門內入口（紅字處），圖為鼓山分局重建前的模樣。（遺址研究者宋德威提供／袁庭堯高雄傳真）

鼓山分局正後方有個1939年、二戰日治時期建造的「鼓山洞」，美麗島事件導火線「鼓山事件」就發生在隧道內。2019年5月前市長韓國瑜寄予重望，風光開放民眾參觀體驗，但2021年4月卻因文物保存等因素，再度封閉且歸還軍備局。

鼓山洞旁藏有另一條同時期建造、40公尺長的秘密隧道，可從分局後方直通海巡署警衛五中隊舍房後方，過去被圍牆、民宅包圍，加上山坡刺藤植物覆蓋，無人知曉80多年，直到新分局重新規劃腹地，才重見天日。

隧道內不見天日，相當潮濕且滿地泥濘，設計相當低矮，符合當時日本人的身高。記者身高186公分，入內全程只能彎腰低頭行走。隧道中段深處特地設有一處「拘留室」，就是1947年228事件時、警總專門訊問拷打人犯的祕地，格局完整保存迄今。

鼓山分局老刑警回憶歷史，表示當年被抓進去的民眾，視情節輕重，會被倒吊灌水、坐冰塊、或遭電擊逼供，直到屈打成招。然後再經由一旁「民防管制中心」（現人員已撤離）的洞口送入鼓山洞繼續移審，再從隧道上方出口再移送至壽山南警部偵訊，留下許多「只進不出」的悲慘故事。