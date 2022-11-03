搭上環保列車，群光宣布已通過SBTi認可減碳目標，2030年碳排放將大幅降低，並與玉山銀行簽訂永續指數連結的貸款，利率減碼幅度將與群光ESG達成程度高度連結，最高可減碼2bps。

群光表示，去年申請加入SBTi（科學減碳）倡議以及TCFD（氣候相關財務揭露）倡議，訂定群光減碳的時程表以及展現對氣候變遷議題的重視。

今年9月群光得到SBTi審核認可減碳目標，預計在2030年Scope 1與Scope 2降低56.8％碳排放、Scope 3降低44.2％碳排放，群光亦加入台灣氣候聯盟，希望能與其他台灣廠商一同攜手為減緩全球暖化採取行動。除此之外，群光也參與三井住友銀行（SMBC）台北分行發行的綠色定存，以及玉山銀行的永續存款專案，資金將運用於符合ESG永續等相關授信及投資項目，群光並與玉山銀行簽訂永續指數連結的貸款，這個貸款會依據群光達成的ESG指標，進行利率的減碼，最高可減碼2bps，與群光目前的ESG推動相輔相成。