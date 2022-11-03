「2022第一屆環球生技臺灣新創CEO獎」，經評審評量，3日公布，由仁新總經理王正琪、雲象科技執行長葉肇元、捷絡生醫執行長林彥穎奪得前三名，最佳潛力獎和人氣獎，則分別由精拓生技執行長陳柏翰、矽基分子電測褚家容獲得。

臺灣新創CEO獎是由中研院生醫轉譯研究中心、比翼資本、台灣天使投資協會、生技中心南港生技育成中心（NBIC）、國家生技園區創服育成中心、創吶部落、資誠創業成長加速器PwC's Scale-up、臺北醫學大學事業發展處、臺灣創新快製媒合中心（TRIPLE）、環球生技雜誌聯合主辦。

奪冠的王正琪，為臺灣培育的生化科學博士，在美國Scripps研究中心擔任博士後研究員，過去曾帶領仁新進駐嬌生（J&J）旗下生技新創育成中心JLABS，並獲選JLABS「傑出女性領導人」。在她帶領下，仁新已將斯特格氏病變新藥LBS-008推進全球多國多中心臨床三期試驗，仁新子公司Belite也於今年4月在那斯達克掛牌，是疫情中表現最好的生技公司之一。

第二名的葉肇元，台大醫科畢業後，其在南加大攻讀病理學博士時，發現對寫程式的興趣，而於2015年創辦公司創辦雲象科技，跨入病理玻片數位化的領域，他進一步加入AI辨識，輔助醫師判讀，公司更獲廣達與國泰的青睞投資，目前合作遍布各大醫學中心，應用遍布骨髓抹片分類、大腸內視鏡瘜肉偵測、鼻咽癌病理玻片、吞嚥攝影、腎絲球偵測等等。

第三名的林彥穎，為跨領域EE博士，專長為先進雷射物理及光學顯微影像。他帶領捷絡開發出自有專利的次世代數位病理檢測，吸引英特爾（Intel）、Olympus、羅氏（Roche）及生技製藥夥伴共同發展全球首創的數位病理上中下游生態系，今年捷絡還獲得百靈佳殷格翰（Boehringer Ingelheim）生醫新創獨角獸Grass Roots支持計畫。

另外，最佳人氣獎的褚家容，在2014年成立矽基，從台灣沒有生醫晶片產業開始，花五年時間跨域整合電子業與生醫產業鏈，成功開發非侵入式半導體生醫晶片即時檢測，鎖定急性腎衰竭、口腔癌、HIV等，更在新冠疫情期間快速開發出「新冠病毒快速檢測晶片」獲臺灣食藥署（TFDA）緊急使用授權（EUA），也參與美國NIH計畫、並獲選入美國Berkeley的SkyDeck加速器。

最佳潛力獎的陳柏翰，先前任職於美國摩根士丹利（Morgan Stanley），管理全公司前端到後端的數據與資安系統，2015年父親罹癌返台，技轉父親主治醫師所開發的循環腫瘤細胞（CTC）應用於個人化癌症用藥建議技術，2018年成立精拓生技，分離患者血中的循環腫瘤細胞，成為患者的體外替身，讓醫師在最短時間內找出最適合患者的治療策略；精拓不僅特別專注於協助實體癌症患者，也無償幫助40幾位癌童進行用藥分析。