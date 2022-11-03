聯強（2347）第三季營收1,088億元，為同期新高與單季歷史次高，年增7％。稅後淨利83.6億元、每股盈餘5.01元，同步創下單季歷史新高。累計今年前九個月，營收3,130億元，寫下前三季首次突破3,000億水準的歷史紀錄，並較去年同期成長10％。稅後淨利132.8億元，每股盈餘7.96元。

第三季市場持續受到通膨、升息、政經情勢變動等影響，除了消費信心不足，企業對IT的支出也更加謹慎，確實對營運以及成本管控帶來壓力。但聯強今年積極發展的營運服務平台，充分發揮了調節供應鏈上下游的關鍵價值，帶動聯強前三季的營收逐季走高，並接連創下同期新高紀錄。加上聯強近年推動的精實、敏捷、躍進專案，也建立起強健的營運體質，使得聯強在起伏動盪的經營環境下，依然有穩健的表現。

聯強第三季營收1,088億元，為連續第四個季度創新高，同時連五季超過千億大關。其中商用加值業務寫下連續七季創新高的紀錄，年增14％；半導體事業積極發展營運服務平台，不斷有新客戶加入，大幅成長20％，並連續三個季度改寫單季歷史新高。資訊消費與通訊業務如預期受到通膨、終端買氣縮手的影響，分別年減8％與微增1％。

在獲利方面，聯強第三季營業淨利20.1億元，較去年減少約3億元，主要因去化庫存造成毛利下滑，以及通膨推升了營運成本。稅後淨利為83.6億元，創下單季歷史新高紀錄，主要因海外合資事業表現亮眼，以及因轉投資之會計處理改變，依IFRS國際會計準則規定認列一筆一次性評價利益。第三季每股盈餘5.01元，也是單季的歷史新高。

累計今年前三季，營收3,130億元、毛利127.4億元，同步創下歷史新高，分別年增10％與2％。營業淨利、稅後淨利與每股盈餘則來到歷史次高，分別為62.9億元、132.8億元與7.96元。

展望第四季，雖然整體經濟仍然持續受到各種變數的干擾，但由於政府、企業已充分感知到大環境的變化，同時也快速地採取行動來因應高度波動的市場狀況，因此這波市場調整有機會較預期的更快落幕，聯強審慎樂觀看待未來的機會。