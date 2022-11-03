中元普渡＋高溫商機催動，統一超（2912）3日公布第三季財報，單季營收758.46億元，季增6.6％、年增15.9％，續創歷史新高；稅後純益26.91億元，較第二季增加9.8％，更比去年同期大幅成長三成，換算單季每股純益2.58元。

累積統一超今年前三季營收2,146億元，較去年同期成長10.6％，創歷年同期新高；稅後純益73.13億元，比去年同期成長11.8％，換算每股純益已達7.03元。

第三季有中元普渡，是食品銷售的傳統旺季；加上暑假出遊，今年夏天頻創高溫，帶動超商的冰品、飲料銷售跟著增溫，統一超今天公布第三季成績單譜佳績。

統一超主管表示，第三季本來就是超商的傳統旺季，統一超的鮮食、咖啡、電商ES佣金皆表現出色，本業營收、獲利均較去年同期有雙位數增加。

轉投資事業部分，菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（星巴克）、統一精工、統一生活（康是美）也都表現不俗，第三季業績均較去年同期兩位數成長，為母公司帶來貢獻。

第三，統一超持續展店，7月迎接統一集團在亞洲第10,000家超商門市在台南璀璨開幕。截至今年第三季底，統一超全台門市已達6,570家，比起去年同期的6,295家，增加275家，營業規模擴大，推升營運跟著成長。

展望第四季，統一超表示將積極掌握邊境開放商機，年末雙11、耶誕、跨年等節令檔期，以及世足話題、冬季體感等商機，持續架構「生活服務平台」，推出多樣化優惠與商品組合多刺激消費，看營運後勢維持樂觀。