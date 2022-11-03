縣府今年推動「青創點睛、竹夢成金」青年創新創業培育計畫，3日舉辦年末盛會「新創嘉年華」，新北市長侯友宜率領新北市府團隊與會與縣長楊文科團隊展開青年事務交流，達成學生交流、青年諮詢委員交流與新創輔導資源共享等3點共識，「強強聯手」將二座城市的青年事務交流再升級。

侯友宜以新北市到新竹縣車程僅1個小時，北台八縣市基本上就是1個共同生活圈，稱讚新竹縣有很棒的客家文化，他很認同楊文科縣長主張桃園機場捷運延伸到新竹縣至竹科，並介紹新北市青年局如何協助青年創業的具體做法和經驗，認為可與新竹縣加強交流。

楊文科表示，他與侯市長一樣非常重視青年事務工作，「青創點睛 竹夢成金」是竹縣第一個AIoT加速器，透過縣府攜手加速，以豐富的資源挹注與龐大產業鏈結力，安排系列創業輔導、企業帶路、營隊培訓與競賽活動，不但打造出新竹在地的AIoT創新生態系，更活絡了竹縣科技創業的風氣。

楊文科說，竹縣和新北市是友好城市，去年曾獲邀參加「新北歡樂耶誕城」，成果相當豐碩，未來除了交流青年事務，也期盼在擴大公共圖書館一證通用合作，市民及縣民專屬優惠擴大服務，客家藝文交流，休閒農業、經典農村社區及農漁畜產精品行銷等方面，都可以相互交流。

楊文科說，新竹縣今年舉辦大型社團展演，已邀請新竹市的學生社團共襄盛舉，未來盼也能邀請新北市的學生社團交流。而竹縣青年諮詢委員會已邁入第2屆，新北市則設有青年事務委員會，若能促進雙方互訪、交流，對推動青年公共參與會更有助益。

楊文科強調，竹縣的新創和企業量能都非常充足，若能與新北市共享清創空間、互相引薦優秀新創給在地企業，相信能「強強聯手」，帶給年輕人很大的幫助。

新竹縣教育局青年事務科與新北市青年局達成3點共識後，日後兩地學生社團將能跨縣市交流，促進青年多元展能，青年諮詢委員會拜訪交流，能提升青年公共參與，更重要的是新創輔導資源共享，將能讓新竹縣和新北市共挺青年創業。