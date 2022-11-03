陸委會今宣布，港澳人士下周一(7日)「立冬」起可以團體方式入境觀光，每團人數為5人以上、40人以下，可在台灣停留15天；同時放寬大陸研修生入境。有香港旅行社預料，開放觀光初期會有大批港人選擇遊台，現已著手籌備台北4至5天旅行團，甚至考慮辦阿里山深度遊。

東網報導，香港縱橫遊常務董事袁振寧表示，剛向台灣在港的機構查詢，但職員指至今未有相關資料，仍需等待台灣公布旅行團的模式，包括是否需要導遊帶領；可否在網路上申請旅遊用的入台證。他希望有關措施愈簡單愈好，但估計台灣政府想確保遊客於當地有接頭人，以免旅客入境後染疫或出意外時有人照應。

袁振寧續稱，台灣是港人疫情前的第3大熱門外遊地點，每年有逾100萬人次遊台，相信台灣開放旅遊將吸引不少港人到台灣遊玩。他相信，回復旅遊初期，港人不止在周末前往台灣玩3天短途遊，故透露縱橫遊正計劃台灣團行程，日數約為4至5天，期間除享受台北美食外，亦可泡溫泉，團費約為2000港元。另外，該公司亦考慮辦深度遊，到阿里山體驗當地文化，日數較長的觀光團亦可到台南、台中等地。