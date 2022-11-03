今年6月，日本千葉市市川市議會收到上百件投訴，批評議員開會時打瞌睡或做自己的事。如今當局決定使出極端做法，將鏡頭拉遠並特寫每一位與會者，以防長年陋習。

千葉市市川市議會在9月的開會過程發生極大的轉變

據富士新聞網報導指出，過去市議會議事過程，畫面會同步在YouTube直播，不過鏡頭大多只鎖定提問者和被質詢議員，只有當投票表決時才會出現集體入鏡的畫面，或是整間會議廳的場景。

然而，就有眼尖的民眾發現，8月的開會過程，許多官員姍姍來遲，要麼閉上眼睛、整顆頭晃啊晃，要麼不藏了當眾昏睡，甚至有人拿小說出來讀，完全忽視台上發言人。畫面曝光後，相關單位陸續接到投訴電話，痛批「太隨便了吧」、「做好你的工作」、「如果不努力，就很難改變施政方向」、「我知道下一次要投給誰了」

民怨如雪片般地飛來，為了挽回民心，當局決定使出絕招，9月的議事過程發生極大的轉變，攝影機改為自動轉動鏡頭，可以清楚拍攝台下每一個人，特寫每一位議員的舉止，達到監督工作表現的成效。