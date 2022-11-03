役所廣司和黑田福美在《蒲公英》中的「生雞蛋」之吻。（台北双喜電影提供）

日本鬼才導演伊丹十三擅長以戲謔的黑色喜劇手法嘲諷時事跟文化，生前擔任導演的10部作品獲獎無數，今年金馬影展也完整展出。其中，《葬禮》跟《蒲公英》是他執導演筒的首2部作品，影展開賣後立刻秒殺。沒想到票的影迷也不用灰心，《葬禮》將於11月25日，《蒲公英》也要在12月2日在台灣上映，11月26日將邀請台北金馬執委會執行長聞天祥為特定場次之《葬禮》進行映後，分享導演伊丹十三的經典傳奇。

伊丹十三的妻子宮本信子在1983年喪父，負責主導治喪事宜的他也發現「這是電影」，隔年隨即寫出劇本《葬禮》，51歲首次擔綱導演，一鳴驚人。以詼諧步調帶出日本葬禮流程的繁文縟節，並且在莊重儀式的背後，竟然暗藏男主人與小三偷情的環節。宮本信子當時出道21年，首度以該片入圍日本奧斯卡最佳女主角，男主角山崎努也因此勇奪首座日本奧斯卡影帝，並橫掃日本奧斯卡最佳影片、女配角、導演、編劇共5項大獎，《送行者：禮儀師的樂章》及台灣電影《父後七日》也深受該片影響。

伊丹十三第2部作品《蒲公英》，找來宮本信子跟山崎努再度攜手，電影則是跟美食有關，導演曾說過食物是最棒的電影元素。《蒲公英》作為首部拉麵西部片，穿插各種跟美食有關的故事橋段，並且營造西部片的元素，比如有牛仔魂的英雄、對抗惡棍的見義勇為、放下愛慕離走高飛的男人等，堪稱是《原野奇俠》拉麵版，該片還將食物跟性結合在一起，唯美的性愛鏡頭大膽又不落俗套，像是預告片裡，役所廣司的「生雞蛋」之吻，直接又赤裸；《蒲公英》一推出，不僅在日本掀起熱潮，美國還創下日片票房紀錄，時代週刊也票選他為1987年的時代佳片。