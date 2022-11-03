深耕都更危老與海砂屋社區重建超過20餘載的中國建築經理公司，與子公司中國開發資產管理公司，日前以民權站前大樓都更案、高雄五福大樓都更案、內湖洲子街辦公大樓案等三案，分別拿下第30屆中華建築金石獎、第24屆國家建築金質獎；其中內湖洲子街辦公大樓案，更是繼110年勇奪中華建築金石首獎後，再次奪下111年廠辦商場組國家建築金質首獎。

中國建經由土地銀行及兆豐銀行投資成立，不僅是國內第一家建築經理公司，也是投入全台社區重建時間最早、承接重建案型最多元、規模涵蓋最廣泛的建經公司團隊。對此中國建經表示，投入建經服務至今已超過36年，而中國開發資產管理公司則為中國建經100％轉投資，專精於不動產開發，與母公司合收資本額達12.48億元。自921地震發生後，中國建經體認老舊社區進行都市更新是未來不動產及都市發展的趨勢，因此積極轉型投入舊屋信託改建及都市更新領域，除協助33個921受災社區重建家園，同時也協助大台北地區70年前後興建完工的高氯離子混凝土建物（俗稱海砂屋）重建，至今已有超過60個全案管理執行完成個案、承作近5,550戶都更與危老重建、總工程造價達385億元以上的亮麗實績。

對於此次拿下大獎的中國開發內湖洲子街辦公大樓案，中國建經說明，該案位處洲子街科技工業區，佔地千坪，以綠建築、永續建築及防疫健康環境為設計主軸，兼顧與所處區域周邊協調，注重表現科技性、人文關懷性、地域性及企業自身的文化理念，冀能提高土地利用效率、結構體系的合理、最大程度的經濟性，因而獲得產官學研評委評審為金質首獎。

此外，包括高雄五福大樓都更案此次亦有獲獎。中國建經說明，該案的基地位於高雄市主要交通要道五福三路上，歷經8年多、於110年取得事業及權利變換計畫核定，成為前金區首件都更案，憑藉兼容群體與個體需求的設計規劃，亦獲得國家建築金質獎專業評委的肯定。

至於獲得中華建築優良規劃設計類都市更新組金石獎的民權站前大樓都更案，中國建經也說明，該基地位於台北市民權西路站旁，本應因極佳地理位置條件而能改建，卻因產權權屬複雜遲遲無法順利推進。中國建經在更新時程截止最後6個月進場協助，以公正第三人角色協助以「代理實施」方式推動自力重建，細心規劃滿足每位住戶需求的最佳空間、同時改善周邊環境設施，順利於期限內完成送件報核，並於111年3月取得核定公告，並因兼顧住商需求、以人為本、並主動改善周邊人行環境空間的設計，突破限制並創造多贏的做法，深得評委認同與好評。