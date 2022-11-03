大陸京東集團夫人章澤天這個月滿28歲，昔日她還只是個網紅「奶茶妹妹」，如今與先生劉強東共同擁有超過新台幣2千億元資產，凡有相關消息都會受到討論；章澤天懷了二胎近期就要分娩，豈料，先生劉強東2個月前才卸任京東CEO，日前被爆出他已轉讓大票股份變現，是否影響章澤天生活也令粉絲擔憂。

章澤天從網紅「奶茶妹」升格京東集團夫人，與先生劉強東婚後育有一個女兒，隔了6年懷上第二胎，衣食無憂的幸福人生是萬千少女夢寐以求的人生；不過，劉強東2個月前突宣布卸任京東CEO身份，也讓章澤天集團夫人沒了。

章澤天過去因一張拿著奶茶的羞澀美照爆紅。（圖／摘自微博）

沒想到近期即將分娩的章澤天又遇到大事件，根據大陸企查查APP資訊顯示，日前劉強東將他在集團旗下企業的持股，大量轉讓給現在的集團副總裁繆欽，包括京東產發、京東健康和京東物流。

劉強東此舉被猜測是否要退出商界，有網友指出他才結束性侵案件，妻子章澤天也懷二胎準備生了，他不久前曾喊話要好好照顧家庭和妻兒，都不意外他決心要離開京東；但多數人比較在意不是京東集團夫人的章澤天，「只有奶茶妹才配最美CEO夫人稱號」、「希望奶茶妹可以繼續很幸福啊」。