新安東京海上產險繼首屆數位金融獎榮獲數位創新金質獎、數位轉型典範優質獎後，於今（2022）年第二屆「數位金融獎」評鑑中，榮獲「綠色數位金融金質獎」、「數位業務優化優質獎」及「數位資訊安全優質獎」共一金二優的卓越佳績，其中「綠色數位金融金質獎」更是唯一獲獎且奪下金質獎的保險公司。

響應政府推動「綠色金融行動方案2.0」，新安東京海上產險表示，近年陸續成立「數位發展委員會」、「永續發展委員會」及「資訊委員會」三大委員會，藉由三大委員會由上而下、橫向協作，聚焦高效整合內外部資源，積極在數位轉型歷程中兼顧重視環境永續(E)、社會關懷(S)及公司治理(G)三構面，思考從商品設計、投保簡化、便利繳費、核保優化、保戶服務、理賠申請與責任投資等，在各項保險業務服務環結中，透過數位科技的導入，精進落實綠色保險服務的行動實踐者。

在數位業務優化上敏捷回應客戶需求，新安東京產險說，該公司更致力公平待客、履踐金融友善，引進AI人工智能、大數據分析、RPA流程機器人、物聯網、雲端運算及區塊鏈等新興數位技術，將數位技術結合運用於電子保單、投保、核保、繳款及理賠等保險服務流程並縮短服務時間，一方面提升客戶服務品質與落實保障保戶權益，另一方面協助客戶共同參與綠色金融發展，降低紙本的使用率，並達到節能減碳的目的，強化保險服務的「綠色價值」。

在積極推動數位轉型，以提供民眾更便捷的保險服務、提升服務品質的同時，更把強化資訊安全防護，列為組織發展重點項目，具體作為包含落實資安治理、強化資安管理人員及全體員工資安培訓、通過「ISO27001資訊安全管理系統」、「ISO27701隱私資訊管理系統」雙認證與國際接軌等，持續擴大資源投入資安防護及管理，以協助社會大眾應對各項風險，讓客戶最珍貴的財產擁有最安全的保障。

新安東京海上產險說，成為「專業且貼心的最佳產險公司」，一直是新安東京海上產險的經營願景，也是企業不斷進步的原動力。展望未來，將持續發揮保險核心職能、運用數位新興科技，加速促進整體社會追求永續發展的功能，以強化社會韌性與競爭力，促進追求環保及永續發展良性循環，希冀在數位轉型過程中「競未來」，彰顯綠色保險價值裡「構永續」。