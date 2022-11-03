臺灣的邊境鬆綁為產業界帶來正面效應，除了日前印度工商部、菲律賓商工總會先後率團訪臺，我業者也加速海外佈局的腳步。同時，工業總會與印太地區的產業互訪正如火如荼展開，在經濟部的支持及工總印度分組李詩欽召集人的號召下，電子製造、智慧城市、綠色科技、智慧車輛零組件業者等五十餘名廠商，3日前往新德里出席「2022臺印度產業鏈結高峰論壇」。

本次論壇由工總與印度FICCI共同主辦，聚焦雙方所關注的三大領域進行產業合作交流，並簽署3項MoU。此意味著，企業突破斷鏈及疫情限制，對於尋找韌性供應鏈夥伴，有更積極的對策。

召集人李詩欽在論壇開場時分享自身多年觀察，指出印度已於今年超越英國，正式成為全球第五大經濟體，其優秀的軟體研發實力、龐大消費人口及經濟前景，是進入印太地區的首善之選。李召集人強調，面對新冠疫情、俄烏戰爭、氣候變遷，臺印度產業應加強雙邊人才交流、產業合作，以及創新技術分享，方能迎「韌」前進。工總也會努力協助業者應對全球化挑戰，朝向永續發展。

經濟部次長次長陳正祺表示，印度經濟發展值得期待，印度政府近年加強生產激勵計畫(PLI)政策，吸引外商擴大在印度的投資，並帶動更多電子產業供應鏈前往印度，六年來已達成44項產業合作，今天更是簽署3份電子製造和綠色科技的合作備忘錄，陳次長期盼，在臺印高峰論壇的平台上，開創更多的商機合作。

本次新德里傳回了3項臺印合作喜訊，包括威剛科技股份有限公司與印度電子產業公會(ELCINA)，優勝奈米科技有限公司與E-yantram Waste ManagementPvt Ltd.及 Srikaarya Industries Pvt Ltd. 共計2項合作，另一項喜訊則是臺灣環保暨資源再生設備工業同業公會、財團法人中國生產力中心、工業技術研究院、臺灣水務產業發展協會與印度潔淨水國際中心、印度產業國際顧問公司就綠色智慧科技達成合作共識。

全球記憶體市場快速擴張，有望從2020年1,150億美金的規模，於2027年達到1,800億美金。為滿足市場蓬勃的需求，威剛科技規劃在印度設立產線，將可滿足印度當地每月200萬美金的市場需求，威剛科技也積極布局全球製造，將印度工廠生產的產品銷往歐洲與非洲市場。

而印度的每年衍生大量電子廢棄物，為避免環境汙染及資源浪費，也與我國進行電子廢棄物回收的合作協議。優勝奈米科技初階段於加爾各答設立廢棄鋰電池處理廠，預計每年可處理300噸廢棄鋰電池，創造超過台幣1.5億營收。

環保公會與印度商工部國家生產力委員會(NPC)，針對迎合淨零轉型，持續推動綠色科技價值鏈共創深化合作，成功鏈結臺印雙邊業者。透過臺印緊密的交流研討，發揮我國科技創新整合優勢，包含「綠電、水處理、以及糧食處理」，以及打造「微電網、電動化、智慧化與共享經濟」，創造優勢互補，共創雙贏，將我國優勢技術整合前進印度，落地印度促進工程化應用與商業模式建立。

業者此行除了考察印度市場商機，佈局新的生產基地與展望東協區域發展外，國內重要廠商包括萬年清、長春石化、成運汽車在內的代表也將赴孟買，參與工總與印度孟買台灣商會11月9日舉辦的臺商經驗交流會。如印度大使葛葆萱所言，印度當局已逐漸了解台灣的重要性，未來會加強臺印雙方的經貿合作交流，因此，台商的印度佈局宜在審慎中加快腳步。