為參與下周二（8日）揭幕的中國航展，中共解放軍空軍轟-6K戰略轟炸機和中國自主研製的首款大型空中加油機運油-20，已於3日下午抵達珠海金灣機場。從現場畫面所見，轟6K掛載了疑似新型空射反艦彈道導彈。

4月社交網站流傳轟-6N掛載被稱為母殺手的鷹擊-12反艦彈道導彈畫面，微博軍事博主發現這次掛載在轟-6K之上的2枚導彈可能是「第2種新型空射彈道導彈」。（圖／中新社）

據《東網》報導，今年4月社交網站流傳轟-6N轟炸機掛載反艦彈道導彈畫面，該款導彈有「航空母艦殺手」之稱，外界相信是從陸基東風21D反艦彈道導彈演變而來的鷹擊21反艦彈道導彈。日前微博軍事博主發現掛載在轟6K之上的2枚導彈可能是「第2種新型空射彈道導彈」，從掛載方式來看，轟6K至少能掛載4枚此型導彈。

戰力倍增器運油-20將首次出現在中國航展上。（圖／中新社）

報導指出，剛在8月舉行的空軍長春航空開放活動上亮相的運油-20，也將首次出現在中國航展上。這款大型加油機可為殲-20、殲-16、殲-10C等戰機進行空中加油。列裝以來，運油-20多次參加演習活動，全面檢驗了支援保障能力，亦發揮空中戰力倍增器的作用。

最近在國際上受矚目的殲-10C戰機也參加了本屆中國航展。(圖／中新社）

另據陸媒報導，將於下周二在廣東省珠海揭幕的第14屆中國航展亮相的武器裝備近日也陸續曝光，其中一款無人兩棲步兵戰車將在兵器裝備集團展區首度亮相，而大陸自行研製的彩虹無人機亦將首次全家族現身。

反無人機體系首次亮相航展

報導表示，從外觀上看，該款無人兩棲步兵戰車採用05式兩棲步兵戰車的船體造型，但車頭設計更具流線型。新式步戰車採用三角履帶設計，強化在沙灘、泥地等惡劣路況下的機動性。車頂配置自動化武器站，整合光電和紅外線探測器，還裝備2具反坦克導彈發射器。發射器後方裝備通訊天線，後方有大口徑噴水推進器。此行戰車將是共軍未來特種部隊、海軍陸戰隊等單位的無人輕型地面機動平台，故有望安裝更強大的火炮或更先進的偵察、引導設備等。

這次在珠海參展的可能是一種類似05式兩棲步兵戰車的改良型。（圖／東網）

此外，在這次展覽上彩虹無人機家族將展示在技術和應用方面的突破。彩虹-4無人機將換裝國產引擎，讓航時更長、安全性更佳。彩虹-5無人機則在載荷應用方面提升，可針對海洋應用，探測水面和水底訊息。同場展出還包括高空高速長航時的彩虹-6、具備隱形性能的彩虹-7，以及兼具旋翼和固定翼的彩虹-10無人機等。