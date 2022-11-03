余男曾假扮醫師性侵女子不起訴，後來改扮刑警。（警方提供）

余男曾假扮醫師性侵女子不起訴，後來改扮刑警。（警方提供）

28歲余姓男子假冒「刑事組長」，陸續誘騙10餘女子，遭北市刑大偵六隊逮捕，警方另查出今年4月時，余男曾假扮婦科林姓醫生，取得女被害人信任後，約對方到汽車旅館「內診」，然後趁機性侵得逞，但余辯稱是兩情相悅，最後獲得不起訴處份，讓他更大膽，食髓知味才開始假扮警察。

警方指出，余男原本有正當工作，在北市某健身房擔任教練，但陸續與女性客戶發生感情糾紛，不斷接到投訴，最後被公司開除，余自2018年起便無所事事，陸續以律師、醫生身分當男蟲行騙。

今年初余假扮林姓內科醫生，透過交友軟體結識女被害人，女方真的以為他是醫師，經常請教生理病痛問題，余在網上找資料隨便回答，最後要求兩人直接面見，「我幫妳內診才會清楚」。

被害人信以為真，與余前往某汽車旅館，最後遭余性侵得逞，後來發現他不是醫師憤而提告。

據指出，余後來強調兩人後來有交往，發生關係是你情我願，事後獲檢方不起訴處分，此事讓他越來越大膽，最近改扮成「刑事組長」，陸續詐得300多萬，夜路走多終於遭警方逮捕。

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