因應今年九合一地方公職人員選舉，高雄、橋頭2個地檢署特別邀請羽球球后戴資穎擔任反賄選大使，拍攝反賄選影片、海報，成為全國焦點，為此，檢察總長邢泰釗南下高雄，與高雄、橋頭地檢署檢察長拜會戴爸，感謝戴資穎與戴爸襄贊本次九合一選舉反賄選宣導，致贈感謝狀。

高雄、橋頭地檢署在今年的九合一選舉，特別邀請知名羽球國手戴資穎擔任反賄選大使，她在影片中說：「球場上我準備好球拍，準備打出一場好球，選舉時我備好手機準備蒐證，戴資穎邀請您一起反賄選」，選舉如同運動比賽，激烈競爭，唯有杜絕賄選，選賢與能，始能端正社會風氣，營造乾淨的政治環境。

檢察總長邢泰釗2日會同高雄、橋頭地檢署檢察長洪信旭、鍾和憲拜會戴資穎父親，感謝戴資穎與戴爸襄贊法務部「111年地方公職人員選舉查察工作綱領」反賄選宣導，正風導俗、熱心公益，致贈感謝狀。

期間邢泰釗詢及戴爸，戴資穎如何因應外界各種內外壓力，戴爸說：頂尖運動員的訓練非常嚴格，生活需嚴格自律，家庭則對其提供無限的愛與支持！總長對戴爸熱心公益十分讚佩，今年九合一地方公職人員選舉，藉由戴資穎熱心參與反賄選宣導，對於淨化選風有著良好示範作用。