「永遠的東方不敗」林青霞今（3日）迎接68歲生日，雖然已息影28年，仍獲得大批影迷的祝福，微博更出現「林青霞1103生日快樂」的超話，影響力強大。其中，林青霞23歲生日前夕和秦祥林在劇組慶生的照片，再度被翻出，掀起回憶殺。

林青霞出生於1954年11月3日，今歡度68歲，已從明星轉型為作家的她，截稿之前未在社群平台發聲，作風非常低調，但海內外的影迷們沒因此忘掉重要的日子，分別在臉書、微博等社交平台祝福女神，「林青霞1103生日快樂」的閱讀量更高達101.8萬。

其中一張林青霞23歲生日前夕的照片，特別引人注目。當時的時空背景為1977年11月2日，已是演藝圈紅星的林青霞在23歲生日前一天，和秦祥林出席主演的瓊瑤電影《月朦朧鳥朦朧》開鏡典禮，劇組特地準備兩個大蛋糕，林青霞也在眾人的祝福下親手切下蛋糕，現場鎂光燈閃不停，與秦祥林的同框合照也成為焦點之一。

林青霞親手切生日蛋糕，中為同劇的男演員秦祥林。（圖／中時資料照）

林青霞、秦祥林45年前出席《月朦朧鳥朦朧》開鏡典禮。（圖／中時資料照）

值得一提的是，當時的林青霞正在療情傷，拍攝《我是一片雲》、《月朦朧鳥朦朧》時，被同劇的秦祥林熱烈追求，殺青後還願意跟她一起到美國進修，讓林青霞深受感動，兩人一度論及婚嫁，於1980年9月在美國訂婚，4年後因女方反悔而結束戀情。1985年，在瓊瑤的撮合下，林青霞和恢復單身的秦漢復合，愛情長跑10年後再度分開。

此時的林青霞渴望婚姻，與香港富商邢李㷧交往半年後就嫁人，同時淡出演藝圈，將所有時間奉獻給家庭。外界好奇，為何當年林青霞願意火速地嫁給顏值普通的邢李㷧？她幽幽地回：「因為他願意無條件的疼愛我。」至於秦祥林和秦漢，他們和林青霞分手後都未再婚。