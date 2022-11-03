永浩茶園創辦人沈永浩、翁麗香賢伉儷，點燃張家綸對台灣茶的狂熱。（楊靜茹攝）

張家綸很喜歡姨婆家位於仁愛鄉奇萊山系的茶園，甚至開始學採茶、製茶。（永浩茶園提供／楊靜茹南投傳真）

張家綸在永浩茶園學採茶、製茶。（永浩茶園提供／楊靜茹南投傳真）

張家綸跟姨婆翁麗香學習茶道。（永浩茶園提供／楊靜茹南投傳真）

沈永浩、翁麗香在仁愛鄉奇萊山區栽種高山茶已經40年，在台灣茶賽是常勝軍。（楊靜茹攝）

南投縣埔里鎮永浩茶園點燃張家綸對台灣茶的狂熱，學製茶、習茶道，嘗遍各山頭好茶，她回立陶宛留學，透過姨婆傳授的絕活，擺茶席向歐美朋友推廣台灣茶、介紹台灣文化，還將永浩茶園的高山茶送往「英國茶學院」（UKTA）參賽獲金獎，永浩茶園認為，這是年輕人努力的成果，很開心下一代將台灣茶行銷到歐美高端市場。

永浩茶園創辦人沈永浩、翁麗香賢伉儷，在仁愛鄉奇萊山區栽種高山茶已經40年，在台灣茶業站有一席之地，每次春茶、冬茶、冬片很快就銷售一空，近年製作的高山紅茶，更是饕客隱藏版好茶，往往還沒上市已售罄，2020年疫情來襲，在立陶宛留學的孫女張家綸回台躲疫情，因為他們的穿針引線，開啟張家綸對台灣茶的狂熱。

沈永浩說，家綸2020年底來家中度假，原以為她跟著叔叔沈旻嶒上山遊玩，沒想到她卻跟著採茶、製茶，甚至跟師傅鬥茶，期間師傅曾勸她「女孩子賣賣茶就好」、「拍照留念就可以回家了」，不過她卻不死心，纏著師傅傳授秘訣，甚至前往梨山等其他茶區，與其他茶農喝茶、交流，大家都佩服她的好學與膽勢。

翁麗香表示，她從小就很喜歡茶，甚至學習茶道，曾勸大姐的女兒家綸，若要向歐美朋友推廣台灣茶，就是要擺茶席、學茶道，她因為忙只教家綸基本常識，沒想到這個孩子卻在國外玩出一片天，日前朋友傳來捷報，才得知自產的輕發酵高山茶在「英國茶學院」（UKTA）舉辦的國際競賽The Leafies獲得金獎。

張家綸幫永浩茶園的高山茶成功打入歐美市場，沈永浩、翁麗香謙虛稱這是家綸努力的成果，他們與有榮焉，透過網路直播看到家綸及其他台灣青年在英國會場賣力行銷台灣茶，讓台灣茶打入歐美高端市場，十分佩服年輕人的創意與勇氣，讓世界看到台灣。