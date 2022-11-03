消防局長曾進財親自示範若遇人潮擁擠且發生推擠時的保命祕訣。（張亦惠攝）

盧秀燕訪問張祐嘉及陳俞霈被選為封面人物的感想為何。（張亦惠攝）

台中市政府消防局3日發表2023年的消防形象月曆。（張亦惠攝）

台中市政府消防局3日發表2023年的消防形象月曆，這次形象月曆由9位男消防員跟5位女消防員的擔任主角拍攝，封面更是消防員親自到海拔2180公尺的鳶嘴山拍攝，展示山難救災時常用到的空拍機。市長盧秀燕除親自到場表達對消防員的感謝外，也請消防局長曾進財現場教學遇到推擠時的保命祕訣。

盧秀燕指出，台中市消防形象月曆今年是第4次發行，目的是讓消防員的努力被看見，盼透過消防形象月曆，讓市民更認識了解打火兄弟姊妹們，自己每年出席發表會即是表達對消防員守護市民的感謝。

這次消防形象月曆封面由年度大使張祐嘉及陳俞霈在海拔2180公尺的鳶嘴山上拍攝，盧秀燕現場訪問兩人作為封面人物的感想，張祐嘉笑稱，剛剛揭曉才知道他獲選為封面人物，「感到很光榮」；陳俞霈則說「感覺比中樂透還開心」。曾進財補充，封面在鳶嘴山上拍攝，即是要讓民眾了解，空拍機作為救災的器材之一，對山難搜救相當有幫助。

因日前南韓梨泰院踩踏事件死傷嚴重，又逢年底活動多，盧秀燕今天請消防局長曾進財現場教學遇到擁擠時的保命祕訣。曾進財說，遇到擁擠時要注意3步驟，第一、留心不跌倒，和身邊的人手臂勾手臂；第二、儘量躲在牆柱後面及牆角；第三、被推倒時，首要需保護頭部、頸椎及胸腔。曾進財也側臥在地上，用手抱頭弓身示範，讓民眾了解自救的方法。