莫斯科時報(The Moscow Times)報導，烏克蘭部隊對刻松市(Kherson,刻爾松市)的包圍圈持續縮小，俄羅斯佔領政府持續遷離民眾，是否主動放棄該市?來自親俄的TG頻道(Telegram channels )貼出一張照片，原本懸掛在刻松市政府大樓上的俄羅斯國旗，已被提前取下。

親俄的戰地記者亞歷山大‧科特斯 (Alexander Kots)在個人的TG頻道上說：「我聽到傳聞後，自己開車前往刻松市政府大樓，確定樓頂的俄羅斯國旗已被取下。」這應該是主動取下，而不是烏克蘭內應部隊所為，因為只有政府大樓的俄羅斯國旗被取下，附近的建築物仍然有。

一種看法認為，這可能是俄羅斯佔領軍準備放棄刻松市的徵兆，因此局面對俄軍極度不利，交通斷絕，物資也持續短少，守住是幾乎不可能的。刻松市是莫斯科在8個月的入侵戰爭間，唯一佔領的地區首府。

有報導稱，烏克蘭的前鋒部隊已推進到刻松外圍的村鎮，雖然俄軍多次逐退烏克蘭的可能進攻，但烏軍顯然是在尋找防線破綻，也刻意用這些無成效的攻打，浪費俄軍的彈藥。

刻松佔領政府想要搬空刻松的人員，已將數萬名平民疏散到的第聶伯河左岸。俄派刻松政府副局長史特雷穆索夫(Kirill Stremousov)在俄國國家電視台上說，「守軍(俄羅斯軍隊)可能在未來幾天內遷往第聶伯河左岸。」

這可能是烏克蘭想要的結果，在過去一個月，基輔部隊在南部和東部戰線收復了數千平方公里的國土，尤其以東部一線最為順利，稱為「哈爾科夫大捷」，但是刻松的進展相當緩慢，主要是因為烏軍不想在攻城，演變成城鎮奪取，因此一直收破壞後方交通線、擊毀俄軍彈藥庫的方式弱化當地俄國守軍，要是能夠以非戰鬥方式，奪回基本完好無損的刻松市，將是基輔的一次重大勝利。