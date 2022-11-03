河南省鄭州市今下午召開新冠疫情記者會，鄭州航空港區新冠疫情應急處置指揮部重點企業防控部部長孫建革，介紹鄭州富士康科技園當前採取的防疫措施提到，「最近我們制定了富士康科技園員工的15條關愛措施，始終把員工的健康和安全放在第一位。」

鄭州富士康科技園當前採取的疫情防控措施包括：一是實施閉環管理。將外駐的員工轉移到富士康公寓區集中居住，劃定重點區域，員工通勤實行閉環管理，園區內各廠區之間互不串崗，縮小聚集規模。

二是強化核酸檢測。調配了5台移動檢測車、一個方艙實驗室及醫護資源，優化設置採樣點，區分白班夜班員工分時集中核酸採樣，增加抗原檢測，優化核酸採樣佈局，最大限度實現員工核酸採樣隨到隨採，減少集聚，縮短停留時間，減輕心理壓力。

三是加強個人防護。加強員工個人防護，區內所有的人員必須佩戴N95口罩，工位配備75％酒精消毒濕巾、乳膠手套，提倡員工服用中藥和提高免疫力的藥物。政府向企業提供N95口罩135萬個、消毒濕巾138萬片、消毒凝膠1.6萬瓶、提高免疫力藥物298箱、中藥湯劑約60.94萬人份、其他藥物近5萬盒。

四是加強消毒。組織省市疾控專家制定消殺等規範，以涉疫場所為重點督促企業建立完善清消制度，嚴格落實強化垃圾和醫廢處置，實現全方位無死角規範消殺，由產線到樓層再到整棟樓和園區，逐步實現動態清零。

五是加強宣傳指導。印發防疫科普知識卡片，製作抗疫小短片，開通24小時熱線電話，普及防疫知識，弘揚抗疫正能量，及時解答員工疑問，教育引導員工嚴格執行疫情防控有關措施。

六是加大對員工的關愛。最近制定了富士康科技園員工的15條關愛措施，始終把員工的健康和安全放在第一位。