小學生練習國語造句，時常會寫出令大人哭笑不得的答案，一名網友分享小學生造句，一名學生不斷使用「白目同學被老師打」的概念，在3題不同結構中成功造句，卻讓批改的老師臉上三條線，寫下評語自清。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，分享學生造句作業，笑說「老師蒙冤了，轉自好友群，老師是好人」，一名小學生在造句中，不斷使用白目同學被打的梗，連續完成3題作答，首先是「...著...的...」造出「老師毆打著白目的同學」。

接著在左邊「...只是因為...」題目中，又寫下「他只是因為白目，就被老師毆打」，第二題「又是...又是」則寫了「白目的同學，又是被老師毆打，又是被同學毆打。」只見老師批改時全部打勾給分，但是造句語意恐怕引起家長誤會，還特別寫下「請勿亂造」提醒學生。

一名小學生用相同概念連答3題，成功拿到分數，但老師卻是很崩潰。（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

小學生參考歌詞寫出超齡的造句，同樣讓老師不明所以。（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

除了白目系列外，這名小學生也在另一張填詞部分寫下「就像蝴蝶飛不過的滄海一樣沒有人忍心責備」，雖然意境很美，但實際上是歌手王菲所唱《蝴蝶》歌詞「就像蝴蝶飛不過滄海，沒有誰忍心責怪。」，至於「輕鬆自在」的造句，小孩直接寫5字作答「他輕鬆自在」，讓老師只能打問號回應。

小學生的造句也逗樂網友，「到底多白目？」、「一直被打」、「倒楣的老師」、「洗不清ing」、「笑死，這個孩子應該是中路克里希雷包」、「龜一點，別太衝」，網友所說的克里希是手遊《傳說對決》中的一個精靈角色，外型具有蝴蝶翅膀。