近日北台灣陰雨連綿，入秋後氣溫下降更加有感，令人擔心以天地為被的街友們能否挺住低溫，新人歌手MAI孫麥傑有「台版朴寶劍」之稱，他也是微風集團代言人，近日他到台北車站向街友們送暖，主動買了一車食物發放給街友，也呼籲網友可以一起幫忙。

新人歌手孫麥傑透過Instagram限時動態分享近況，這幾日氣溫下滑，各地溫度降低，他暖心想到無家可歸的街友們，特別準備滿滿的後車廂食物，有泡麵、水果、餅乾、零食等，同時也準備了超商熱食，他曬出的照片中有一位街友老婆婆拿著食物開心比YEAH，似乎非常感激孫麥傑的幫助，她的身後也可以看到有街友席地躺下，身上似乎沒有太多保暖物，讓人看了不免感到心酸。

孫麥傑以黑底白字說明：「最近開始變天，很濕冷，台北車站晚上四個門幾乎都有遊民在那，比較高級的有睡袋或毯子，但其實很多都只有紙箱當被子」，他向大家呼籲，假如有穿不到的衣物「強烈建議可以拿去那邊」，或者也可以買一些高熱量，或是熱的食物給遊民，有時候遊民們吃到一碗熱飯或麵就很開心了，他也透露做善事的感想「你的心我相信會更滿足」。

孫麥傑準備很多食物送給街友。（圖／maichiehsun Instagram）

孫麥傑呼籲大家可以幫助街友。（圖／maichiehsun Instagram）

據《三立新聞網》報導，孫麥傑從輔大財經法律畢業後，到英國倫敦大學讀行銷碩士，晚上就在知名夜店擔任DJ，某次演藝圈好友信邀請他參加飯局，因此認識微風集團策略長廖曉喬，因此獲得機會出道。